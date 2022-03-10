Укр

Как кормят оккупантов: сюжет на росТВ насмешил сеть

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Хлеб для оккупантов пекут в скудных количествах Новость обновлена 10 марта 2022, 11:14
Хлеб для оккупантов пекут в скудных количествах

В сети отмечают, что скудное питание для солдат рф рассчитывается сразу с учетом мародерства

Питание российских военных, пришедших в Украину убивать мирное население, часто становится предметом насмешек в сети. Сначала оккупантам раздали просроченный сухпаек, теперь же стало известно, что солдаты российской армии получают в день не больше, чем кусок хлеба.

Об этом стало известно из сюжета российского пропагандистского канала.

В нем росСМИ сообщило, что в день передвижные хлебозаводы, которые завезли с собой в Украину оккупанты изготавливают в день 6 тонн хлеба. В сети подсчитали, что таким образом на каждого российского солдата в день приходится всего по 40 грамм хлеба.

Такое "качественное" обеспечение питанием российской армии вызвало массу насмешек в сети.

"Остальное "великая армия" мародерит на месте. Так что выпекают с учетом", "Тут пишут, что еще кормят и гражданское население : ) это же RT ничего там никто не выпекает. В лучшем случае у них перловка есть с каким-нибудь комбижиром. Сомневаюсь, что гречка, она сейчас очень дорогая. Но всегда можно покушать чернозему", — комментируют пользователи.

Ранее в сети показали сухпаек для беженцев из ОРДЛО с перьями и костями, который им раздали в рф. В сети такая гуманитарная помощь для людей в виде колбасы сомнительного качества и бутылки воды вызвала бурю эмоций и бурную дискуссию.

Теги:
#Украина #Россия #Война
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