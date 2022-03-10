В ОП рассказали, сколько спит Зеленский во время войны

Ермак отметил, что Зеленский ведет себя невероятно мужественно

Президент Украины Владимир Зеленский, который на днях записал видео из самого центра Киева, за все время войны спит не более 3-4 часов в день.

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью "Украинской правде".

В ответ на вопрос журналиста о том, как сейчас проходит день президента, Ермак отметил, что помимо 3-часового сна Владимир Зеленский все время работает.

"День выглядит следующим образом: 3-4 часа в разные периоды дня, если есть возможность, это сон, а все остальное – работа. Это постоянные звонки, встречи, контакты с нашими партнерами, военными, разведкой и т.д. Начиная с 24 февраля каждый день не похож на предыдущий. Трудно что-либо детально планировать. Но есть четкая вертикаль работающей власти, и это очень важно для управления страной.", — рассказал глава ОП.

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По словам Ермака, Зеленский в настолько сложной для нашей страны ситуации ведет себя максимально мужественно и сконцентрировано.

"Я много лет знаю Владимира Александровича. Но еще не было таких подтверждений, что он человек настолько мужественный… Я не видел за все эти дни его не сконцентрированным, чтобы он не понимал, что должен делать, и чтобы он этого не делал. Это такой вызов, самый важный и самый жестокий в жизни, который был у нас у всех. Но многие, которые с нами сегодня, которые в команде, абсолютно показали себя с лучшей стороны. Война – это экзамен для людей. Безусловно, есть другие люди, и я думаю, что в мирное время мы сможем все разложить и рассказать", — подчеркнул Ермак.

Напомним, ранее Владимир Зеленский жестко обратился к Западу из-за бомбежки Мариуполя.