"Геббельс-ТV" разрушает мозг: как русский оккупант заблудился в христианских праздниках

Нагрянувшие "освободители" – безграмотные и недалекие

В Мелитополе – временно подконтрольном россии городе Запорожской области, начиная со 2 марта, ежедневно проводятся мирные митинги за свободную и независимую Украину. В стране продолжается 15-й день сопротивления российским агрессорам.

Конечно же, находясь на главной площади города, где установлен памятник Тарасу Шевченко, в день его рождения, 9 марта, митинг начали со стихов великого Кобзаря. Присутствовавшие также исполнили гимн Украины и выпустили в небо две связки воздушных шаров – голубую и желтую.

У памятника Тарасу Шевченко исполнили гимн

А затем колонна патриотически настроенных горожан традиционно прошлась по центральным улицам с призывами и лозунгами: "Мелитополь, вставай!", "Мелитополь – это Украина!", "Слава Украине!", "Слава ВСУ!"

Горожане каждый день выходят на мирные митинги

В Мелитополе по-прежнему много военной техники российских войск, стало намного больше военных патрулей, ездить автомобиль с громкоговорителем, вещая об ограничениях свобод, которыми до начала войны беспрепятственно пользовались украинцы, вооруженные автоматами захватчики парами прогуливаются по улицам. Нередко с ними в разговор вступают и местные жители, пытаясь достучаться до сердец и разума этих парней, присланных сюда на убийство наших жителей и свою верную погибель, объясняя, как давно появилась на карте Украина, и как на протяжении всей истории ее подставляла "братская" россия.

Техника российских вояк ездит по городу и стоит на перекрестках

Некоторые из "оловянных солдатиков путина" никак не могут взять в толк, почему к ним не бросаются с цветами и в объятия "освобожденные от бандеровцев" граждане, а называют оккупантами, рашистами и фашистами, требуют, чтобы они убирались восвояси.

Вот как об одной такой встрече рассказывает в соцсети горожанка Ольга Станчевская:

Оккупантам - что Рождество, что Пасха, что Прощеное воскресенье

"В это воскресенье пошли с друзьями на митинг, чтобы вежливо попросить русский корабль вернуться домой. Грех не сделать это в столь большой христианский праздник. Возвращаясь домой, одна из моих подруг не удержалась и решила выразить свой протест в глаза оккупантам. Она эмоционально рассказала ему, как нам хорошо жилось до того, как они пришли нас от нас же освобождать, как они разрушили нашу жизнь, как страдают наши маленькие дети, а в завершение призывала в Прощеное воскресенье сложить оружие и ехать в свои семьи. Русский воин решил проявить человечность и ответил на ее пылкую речь: "Христос воскрес!". Глядя в два раза увеличенные от удивления глаза подруги, вдруг догадался: "А, вы же другой веры!". Мораль: не смотрите Геббельс-TV, это разрушает мозг, иногда – безвозвратно!".

"Придурки", "Z – значит зомби", "Действительно, бесполезная трата времени до них пытаться достучаться. Боже, береги родную неньку – Украину!" – отреагировали на пост друзья Ольги.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Мелитополе военнослужащие в российской форме утром ворвались к крымскотатарской активистке Лейле Ибрагимовой, устроили обыск и увезли женщину с собой в неизвестном направлении.