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В Украине резко растет вера в Победу: результаты опроса

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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В Украине резко растет вера в Победу: результаты опроса Новость обновлена 10 марта 2022, 12:41

В Победу верят жители всех регионов Украины

Практически абсолютное большинство украинцев верят в то, что Украина сможет одержать Победу в войне с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 8-9 марта.

"92% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение России. Практически каждый день этот показатель растет. Только 6% сегодня не обладают такой уверенностью. Вера в Победу преобладает во всех регионах страны", — говорится в материале.

57% опрошенных считают, что Украина сможет победить в войне с Россией уже в ближайшие недели: 18% думают, что мы победим через неделю, 39% – за несколько недель.

Еще 18% считают, что война будет продолжаться несколько месяцев, только 9% думают, что война закончится через полгода или год.

Украинцев, не верящих в нашу победу, практически нет. 16% затруднились ответить на этот вопрос. Наиболее оптимистично настроены жители западного региона, но и в других областях большинство верят, что война будет длиться недолго.

Более 80% респондентов ответили, что каким-то образом помогают в защите Украины: в частности, 39% опрошенных сейчас помогают людям и армии как волонтеры, 37% — помогают финансово.

Абсолютное большинство — 97% опрошенных планируют оставаться в Украине в ближайшее время.

Напомним, что сегодня прошла встреча главы министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы российского МИД сергея лаврова относительно войны в Украине. Сторонам не удалось достичь договоренности о прекращении огня.

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#Россия #Война
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