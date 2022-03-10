Имеем happy end: чем закончилась история с пятилетним мальчиком, который самостоятельно эвакуировался из Киева в Польшу

5-летний Иван самостоятельно добирался из Киева в Польшу.

Более 1,7 миллиона человек покинули Украину с 24 февраля, когда россия развернула масштабные военные действия на территории страны. Украинцы вынуждены покинуть свои дома и спасаться в соседних странах.

Среди беженцев есть дети, которые сами эвакуируются и преодолевают сотни километров, спасаясь от войны. Их смелость и мужество поражает, они совершают поступки, достойные восторга.

Кадры с украинским мальчиком, плачущим в польском пункте пропуска, поразили мир.

9 марта о судьбе Ивана (так зовут этого мальчика) сообщила известная в Facebook благотворительница Ольга Руднева.

По словам Рудневой, два дня назад ребенок потерял связь с папой, поэтому отправился из Киева в польский Холм самостоятельно.

В течение двух дней дороги люди передавали мальчика из рук в руки, пока он не добрался до Польши. Всю дорогу на связи с попутчиками юного украинца находилась волонтер Ирина. Она и встретила его ночью на границе.

"После трех дней имеем happy end", – радуются волонтеры.

"Я до сих пор не могу поверить, что 5-летний ребенок самостоятельно добрался из Киева в Холм. До сих пор не могу поверить, что впервые Ира написала мне 10 дней назад и приехала сюда волонтером, а сейчас мы прямо родные люди, спящие и работающие вместе", – говорится в сообщении Рудневой.

Сейчас Иван в безопасности – его забрала мама.

Иван в безопасности – его забрала мама

Отметим, ранее "Телеграф" писал о храбром поступке 11-летнего жителя Запорожья, который на днях самостоятельно пересек половину страны, чтобы добраться до границы со Словакией.