Враг остановлен: Генштаб ВСУ сделал важное заявление

Силы обороны Украины дают достойный отпор противнику

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты были остановлены по всем направлениям. На 15-й день войны украинской армии удалось остановить противника на всех рубежах.

Об этом говорится в заявлении штаба.

"По всем направлениям противник остановлен Силами обороны Украины, успеха он не имеет, пытается удержать занятые рубежи и позиции", — сказано в заявлении.