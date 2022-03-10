Укр

Враг остановлен: Генштаб ВСУ сделал важное заявление

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Ольга Броскова Ольга Броскова
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Бойцы ВСУ уверенно отражают атаки оккупантов Новость обновлена 10 марта 2022, 13:20
Бойцы ВСУ уверенно отражают атаки оккупантов

Силы обороны Украины дают достойный отпор противнику

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты были остановлены по всем направлениям. На 15-й день войны украинской армии удалось остановить противника на всех рубежах.

Об этом говорится в заявлении штаба.

"По всем направлениям противник остановлен Силами обороны Украины, успеха он не имеет, пытается удержать занятые рубежи и позиции", — сказано в заявлении.

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#Украина #Россия #Война
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