Враг остановлен: Генштаб ВСУ сделал важное заявление
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Силы обороны Украины дают достойный отпор противнику
В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты были остановлены по всем направлениям. На 15-й день войны украинской армии удалось остановить противника на всех рубежах.
Об этом говорится в заявлении штаба.
"По всем направлениям противник остановлен Силами обороны Украины, успеха он не имеет, пытается удержать занятые рубежи и позиции", — сказано в заявлении.