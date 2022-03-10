Укр

В МИУ показали, по каким маршрутам можно быстрее добраться с Востока на Запад Украины

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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В МИУ показали, по каким маршрутам можно быстрее добраться с Востока на Запад Украины Новость обновлена 10 марта 2022, 14:16

Министерство инфраструктуры разработало альтернативные маршруты для пассажирских автоперевозок, позволяющих разгрузить основные автомагистрали страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Сейчас есть значительная проблема с проездом грузового транспорта гуманитарного назначения. Это та оперативная помощь, позволяющая поддерживать жизнедеятельность городов в наиболее пострадавших от войны с россией регионах", – пишут в МИУ.

Новые маршруты позволят быстрее добраться из Киева, Днепра, Полтавы и Николаева в западные регионы Украины и обратно. Также это позволит избежать огромных пробок на главных автомагистралях, где двигаются грузовики.

"Мы специально выбирали маршруты, где: высокое качество дорожного покрытия; меньше блок-постов; меньше риска возникновения пробок из-за грузового транспорта", – объясняют в Мининфраструктуры.

Теги:
#Эвакуация #Война #Транспортная инфраструктура
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