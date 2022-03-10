Новое видео работы "Байрактара": российского ЗРК больше нет

В сети появилось видео, которое поднимет настроение всем украинцам

На 15-й день российско-украинской войны захватчик продолжает нести значительные потери. Так, недавно в сети появилось видео того, как украинский "Байрактар" искусно уничтожает технику врага — российский зенитно-ракетный комплекс "Бук".

"Украинский Байрактар стерилизовал русских нацистов. Больше размножаться не будут", — пишут в сети.

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Ранее ВСУ сообщили о крупной потере оккупантов. В Черниговской области Вооруженные силы Украины уничтожили дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

Тем временем буквы латинского алфавита, которые войска рф используют для маркировки своей техники во время вторжения в Украину, в россии стали наклеивать и на простые автомобили, демонстрируя таким образом поддержку действий оккупантов. Но не всем это пришлось по вкусу.