Ахметов рассказал, как понимает победу Украины в войне

Самый богатый человек Украины высказался о войне с россией.

В четверг, 10 марта, на 15-й день полномасштабной российской агрессии в Украине в сети появился комментарий украинского олигарха Рината Ахметова по поводу войны, что развязала рф.

Соответствующее интервью появилось на сайте forbes.

Ахметов считает, что демократические страны должны сделать все, что просят власти Украины. Кроме того, олигарх подчеркнул, что международные партнеры сейчас объеденины как никогда. Президент ФК "Шахтер" также рассказал, что он понимает под победой Украины в этой войне. По его словам, победа наступит тогда, когда российские оккупанты покинут территорию Украины, включая Крым и Донбасс.

"Полное прекращение боевых действий, полный вывод российских войск с территории Украины и полное восстановление государственных границ в пределах, признанных международным правом. То есть включительно с Крымом и Донбассом", — заявил Ахметов.

Ахметов называет обстрелы мирных украинских городов и сел военными преступлениями рф, "которым нет ни объяснений, ни оправданий". Также олигарх предупредил Запад, что кровавый диктатор владимир путин нацелен против всего демократического мира, а это означает, что следующий удар россия может нанести по странам свободного мира. Также владелец СКМ заявил, что находится в Украине и не собирается никуда уезжать.

Ранее сообщалось, что ахметов одним из первых олигархов высказался о путине после вторжения рф в Украину.