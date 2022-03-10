Кучма проклял россиян: жесткое заявление

Бывший президент остается в Украине.

Второй президент Украины Леонид Кучма на 15-й день полномасштабного вторжения рф в Украину обратился к украинцам.

Текст обращения Кучмы к народу опубликовала пресс-секретарь Президентского Фонда Леонида Кучмы "Украина" Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

Кучма в своем обращении отметил мужество украинцев, которые уже "целую вечность" подвергаются варварским атакам российских оккупантов. Кроме того, второй президент Украины проклял россиян.

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"Украинцы!

Родные мои!

Мы разного возрастов и пола, мы разной крови и веры, и всем нам сегодня одно имя – Украинцы.

И я горд быть с вами одного имени.

За всю свою долгую жизнь я никогда не чувствовал столько гордости, боли и гнева, как за эти дни.

Хотя иногда кажется, что и наша земля, и наши сердца пылают в огне уже не 15-й день, а целую вечность.

Что целую вечность россияне бомбят Харьков и Чернигов, Сумы и Киев, Житомир и Николаев.

Что целую вечность по приказу путина убивают украинских детей и рожениц.

Что целую вечность продолжается зверская осада Мариуполя.

Что целую вечность жители Ирпеня, Бучи, Ворзеля прячутся в подвалах от обстрелов русских нацистов.

Что целую вечность весь мир видит сверхчеловеческое мужество наших воинов, самоотверженность наших волонтеров, устойчивость и сплоченность мирных граждан.

Несокрушимость и готовность к самопожертвованию всегда живут в наших сердцах. Просто это как извержение вулкана: трудно разбудить, но сдержать уже невозможно. Никто и никогда не удержит наших людей, когда они поднялись за родную страну.

За наше будущее. За нашу свободу.

Я остаюсь дома в Украине, потому что все мы на родной земле, другой нет. И защищать ее мы будем до самой победы все вместе. Без разделения на партийные колонны, без личных интересов и старых распрей. Объединившись вокруг Флага, Армии, Президента.

Украина – не россия. И никогда не станет россией. Не дождутся.

Мы уже побеждаем. И это не остановить.

А в адрес россии скажу только, что присоединяюсь к словам моих соотечественников которые в один голос говорят: будьте вы прокляты.

Слава Украине!

Слава украинцам!", — заявил Кучма.

Ранее сообщалось, что российские захватчики совершили новую подлость в районе АЭС.