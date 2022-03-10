Оккупантов теснят на нескольких направлениях: свежая сводка Генштаба ВСУ

Украинская армия бьет захватчиков на всех направлениях.

В четверг, 10 марта, на 15-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте.

Соответствующее заявление доступно на страничке Генштаба ВСУ в Facebook.

По информации источника, Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил рф по всем направлениям. На Полесском и Волынском направлениях захватчиков вынудили отойти на невыгодные для них рубежи. На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравейка (Черниговская область).

В Киеве защитники столицы стойко удерживают границы, охраняют объекты критической инфраструктуры города.

Российские оккупанты остановлены на всех направлениях, противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Захватчики пытаются с помощью дезинформации и пропаганды повлиять на ситуацию. В Генштабе сообщили, что военнослужащие рф обеспокоены, что могут не получить зарплаты из-за санкций Запада, а личный состав оккупантов деморализован, а в некоторых местах враг ищет способы сдаться в плен.

"Вместе победим! Слава Украине!", — подытожили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что украинцы сбили "ювилейный" военный самолет рф.