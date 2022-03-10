Оккупантов теснят на нескольких направлениях: свежая сводка Генштаба ВСУ
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Украинская армия бьет захватчиков на всех направлениях.
В четверг, 10 марта, на 15-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте.
Соответствующее заявление доступно на страничке Генштаба ВСУ в Facebook.
По информации источника, Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил рф по всем направлениям. На Полесском и Волынском направлениях захватчиков вынудили отойти на невыгодные для них рубежи. На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравейка (Черниговская область).
В Киеве защитники столицы стойко удерживают границы, охраняют объекты критической инфраструктуры города.
Российские оккупанты остановлены на всех направлениях, противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Захватчики пытаются с помощью дезинформации и пропаганды повлиять на ситуацию. В Генштабе сообщили, что военнослужащие рф обеспокоены, что могут не получить зарплаты из-за санкций Запада, а личный состав оккупантов деморализован, а в некоторых местах враг ищет способы сдаться в плен.
"Вместе победим! Слава Украине!", — подытожили в Генштабе.
Ранее сообщалось, что украинцы сбили "ювилейный" военный самолет рф.
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