Украинские спецназовцы отбили у российских войск еще один ценный трофей (фото)

ССО удалось заполучить зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1".

Украинские спецназовцы захватили "особый" российский трофей — зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", который теперь наши военные будут использовать против оккупантов.

Операцию по захвату мощного оружия провели Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины, говорится на их странице Facebook.

"ССО работают! Еще одна успешная операция, еще один "особый" трофей: российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"", — рассказали о трофее спецназовцы.

Трофейный "Панцирь С1" российской армии, захваченный украинскими спецназовцами

Панцирь-С1 – российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования, предназначенный для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов противовоздушной обороны большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может производить защиту объекта от наземных и надводных угроз.

Напомним, что на 15-й день войны украинская армия сбила очередной российский штурмовик Су-25, ставший для наших военных юбилейным — 50-м сбитым самолетом оккупантов над территорией Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по состоянию на 10 марта армия оккупантов потеряла 12 тысяч личного состава, 335 танков, более 1000 боевых бронированных машин и сотни единиц другой военной техники.