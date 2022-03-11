У россии стало на 10 самолетов меньше: в ВСУ отчитались об успешной охоте на вражескую авиацию

Россияне так и не смогли добиться превосходства в воздухе.

Оккупационные войска россии не достигли своих целей по быстрому захвату украинских городов и повсюду сталкиваются с ожесточенным сопротивлением. Это же касается и вражеских ВКС, которые за сутки 10 марта сократились на 10 самолетов.

Об успешной охоте отчиталась пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

В частности отмечается, что средства ПВО успешно поразили три штурмовика Су-25, а также истребитель Су-34, который, впрочем, смог долететь до аэродрома и упал на территории россии.

Украинская авиация также смогла сбить по меньшей мере четыре воздушные цели, в основном самолеты Су-25

Еще два Су-25 подбили подразделения Сухопутных войск. Примечательно, что один из них был встречен ракетой из комплекса "Стингер".

Кроме того, пилоты украинской штурмовой авиации тоже не сидели сложа руки и занялась утилизацией оккупационных войск на земле. Сообщается, что авиаудары были нанесены по двух больших колоннах боевой техники.

"По предварительной информации – это целый полк десантных войск россии с полным комплектом техники: танки, БМП, "Грады" и т.д.", — говорят в ВС ВСУ.

Вместе с тем в сообщении отмечается, что работали и "Байрактары", которые уничтожили ЗРК "Бук-М1" и другие цели.

Напомним, ранее глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный показал кадры техники, которую оккупанты бросили после провального для них боя под Броварами.