Убийство путина — выгодное вложение для российских бизнесменов

Экономист и профессор финансов Максим Миронов призвал российских бизнесменов создать фонд для ликвидации президента рф владимира путина, поскольку это сразу отобьёт значительную часть их финансовых потерь из-за санкций.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Меня многие сейчас спрашивают, куда выгоднее всего россиянам вложить деньги. Как профессор финансов могу сказать, что сейчас самая выгодная инвестиция — убийство Путина. Только олигархи за последние недели потеряли более сотни миллиардов долларов. Если они скинутся, и создадут фонд например в миллиард долларов, который профинансирует убийство Путина, то они мгновенно отобьют значительную часть своих потерь. То есть доходность подобного бизнес-проекта сотни и тысячи процентов. Прибыльнее, чем торговля наркотиками", — отмечает экономист.

Напомним, что об убийстве российского кровавого диктатора владимира путина все чаще говорят как среди бизнесменов, так и среди представителей власти разных стран. Так, недавно ликвидировать путина предложил американский сенатор Линдси Грэм в прямом эфире одного из телеканалов.

Даже в окружении самого путина зреет сразу три бунта. По мнению источников из силовых структур рф, выступить против путина может глава минобороны рф Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и даже верный прихвостень путина Рамзан Кадыров.

Кроме того, российский бизнесмен Александр Конанихин, проживающий в США, назначил солидное вознаграждение в размере 1 миллиона долларов за убийство или же арест кровавого диктатора путина.