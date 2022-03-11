Каким категориям мужчин от 18 до 60 лет можно выезжать за границу Украины

Выезд из Украины за границу разрешен четырем категориям мужчин от 18 до 60 лет

В пятницу, 11 марта в Украине открылось сразу несколько гуманитарных коридоров для эвакуации из городов и сел, где продолжаются военные действия. К сожалению, последние обстрелы Луцка и Ивано-Франковска показали, что даже в западной части страны сейчас небезопасно, из-за чего многие украинцы стремятся выехать за границу. Пока что такая опция доступна по большей части женщинам, детям и мужчинам старше 60-ти лет. Мужчинам выезд из Украины на период действия военного положения запрещен. Это ограничение 4 марта продлили на 90 дней. Однако и некоторые категории мужчин от 18 до 60 лет также могут выехать за границу. В статье мы расскажем о них подробнее.

Какие категории мужчин от 18 до 60 могут выехать из Украины за границу

Мужчины, имеющие удостоверение об отсрочке от призыва, заключение о постановке на специальный воинский учет или военно-врачебной комиссии о непригодности.

"Для этого необходимо доказать, что штамп в военном билете "снят с учета", "исключен с учета" проставлен именно на основании признания призывной (медицинской) комиссией непригодности по состоянию здоровья. Как правило, такая отметка содержит ссылку на приказ Министерства охраны здоровья №402 от 14.08.2008года. Для тех лиц, у которых есть временный документ, который заменяет военный билет, содержащий отметку "непригоден к воинской службе в мирное время, ограничено пригодный в военное время", выезд невозможен", — объясняет адвокат Майя Сергеева.

Одинокие и многодетные отцы . На содержании последних должно находится трое и более детей в возрасте до 18 лет. Такое же правило распространяется и на отцов несовершеннолетних с инвалидностью и совершеннолетних детей до 23 лет, имеющих инвалидность І или ІІ группы.

. На содержании последних должно находится трое и более детей в возрасте до 18 лет. Такое же правило распространяется и на отцов несовершеннолетних с инвалидностью и совершеннолетних детей до 23 лет, имеющих инвалидность І или ІІ группы. Мужчины, осуществляющие уход за нуждающимися, а также чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочка, отец, мать, дедушка, бабушка, брат или сестра) погибли или пропали без вести во время военных действий.

Выезд этой категории лиц осуществляется на основании следующих документов:

письмо Администрации Госпогранслужбы Украины № 23- 6081/0/6-22-Вих от 25.02.2022 и ст. 23 Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации;

свидетельство о рождении;

справка о составе семьи, где будет указано лицо, за которым осуществляется уход;

справка к акту осмотра МСЭК (для лиц с инвалидностью);

заключение врачебной комиссии медучреждения о потребности в уходе за пожилым лицом вследствие когнитивных нарушений по форме МОЗ;

заключение врачебной комиссии медучреждения о потребности в уходе неизлечимых больных, которые не могут самостоятельно передвигаться или самообслуживаться по форме МОЗ.

Также если есть копия решения суда об ограничении в дееспособности или признании недееспособным лица, которому предоставляются социальные услуги на непрофессиональной основе; копия решения суда или органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя лицу, которому предоставляются социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе

Водители автомобильного и железнодорожного транспорта, которые осуществляют международные грузовые перевозки, перевозки для нужд Вооруженных Сил Украины, медицинских и гуманитарных грузов. Эта категория добавилась с 9 марта.

Статья подготовлена по материалам ИА "Мост-Днепр".

Напомним, ранее сын и внук украинской певицы Софии Ротару пытались нелегально выехать за пределы Украины.