В Бердянске "гвардейцы" путина выглядят как босяки — боятся "Правого сектора" и митингов

Патриотическое сопротивление на юге Украины продолжается

Идет 16-й день войны с российским агрессором: и пока в одних регионах страны войска ВСУ дают жару захватчикам, во временно оккупированных населенных пунктах ширится патриотическое движение, поражая своим размахом пришельцев с зазомбированной территории рф. Многотысячные митинги проходят на Херсонщине, ежедневно с начала марта митингует Мелитополь Запорожской области, демонстрируют свою позицию по отношению к российским захватчикам курортные Приморск и Бердянск, куда ранее любили приезжать на азовские пляжи отпускники из соседней страны.

Здание горсовета заняли зеленые человечки

Чем сегодня живет Бердянск, куда не падают ракеты и снаряды, но где ездит вражеская бронетехника и на людей смотрят через прицел автомата "вежливые зеленые человечки"?

Вот что рассказал "Телеграфу" один из местных жителей, Николай.

"Бердянцы живут без газа уже 4-е сутки – где-то между нашим городом и Мариуполем во время вражеского обстрела был поврежден магистральный газопровод. Понятное дело, что проводить ремонтные работы в таких условиях невозможно, нет "зеленого коридора". Нет и никаких сведений о перспективах, кто и когда этим будет заниматься.

Так как нет газа – нет и централизованного отопления, в квартирах многоэтажного сектора – холодища, особенно если учесть, что температура опустилась до -6 ночью при очень сильном ветре. В частном секторе чуть легче – тем, у кого сохранились печки или камины. У нас сейчас в доме +14,5 градусов, ходим в теплой одежде. Люди вынуждены греться при помощи электрообогревателей, готовить еду на электроплитах, в мультиварках. И местные электросети с такой нагрузкой не справляются.

Горожане переживают, что останутся и без света

Как только стало известно о проблеме с газом, местные — законные – власти обратились к населению с просьбой не перегружать сеть электроприборами. Напоминали, что лучше теплее одеться дома, но быть со светом, чем остаться и без газа, и без света, и без воды, но последовали этому совету не все. Например, в четверг это худшее предсказание сбылось и сначала микрорайон "8 Марта" отключился из-за перенапряжения, а затем микрорайон "Колония-Макорты". И сейчас ремонтные бригады нашего МГРЭСа пытаются все это наладить".

Водафон лёг - горожане остались без связи

Но мучительнее всего для большинства жителей города было отсутствие связи и интернета – люди не знали о положении дел в стране и судьбе своих близких, даже проживающих в иных районах города, не только за его пределами.

"Сначала бесповоротно лёг Лайф, еще 27 февраля, но оставался интернет, и мы им пользовались для общения. Затем исчез интернет с пятницы, 4 марта, и до вторника, 8 марта, — это "освободители" таким образом пытались нас разобщить после того, как возле занятого российскими войсками здания горсовета прошли первые митинги горожан и люди вели их трансляцию".

Бердянск, митинг 6 марта

В Бердянске захватчики также пытались подкупить население гуманитаркой.

Подачки от врагов захотели немногие

"Но мы-то сразу распознали в выстроившей группке людей чужаков. За подачкой было подошли и некоторые бердянцы, но когда остальные их обсмеяли и припозорили, то наши разошлись. После такого метода давления на покусившихся на гуманитарку от "зеленых человечков" нам и отомстили – отключили всех интернет-провайдеров".

Бердянцы смело выходили против российских автоматчиков

"Когда бердянцы переключились на мобильный интернет от Водафон и успешно им пользовались – "завалили" и его. Потом стали пользоваться интернетом от Киевстара, и таким образом противостояли информационной блокаде. После этого вырубили и Киевстар – это совпало с захватом сотрудников медиахолдинга "ПРО100", в который входят сразу несколько местных СМИ – телевидение, радио, газеты и онлайн-ресурсы".

Так о захвате информационной компании сообщили сотрудники

Николай рассказал и некоторые подробности захвата работников информационной группы.

"К телекомпании подъехали российские вояки на трех грузовиках и двух бронетранспортерах около 40 человек, плюс еще какие-то спецназовцы, которые пытаются себя именовать росгвардией. Они там проявили полную некомпетентность во всем, пытались что-то подключать-переподключать, транслировать и гнали всякую туфту в российском формате про "бандеровцев, "Азов" и "Правый сектор" – которого в Бердянске отродясь никогда не было".

Гуманитарку привезли, а горожане ее прогнали

Примечательно, что местных телевизионщиков пытались, с одной стороны, "успокоить", что еще немножко и все будет хорошо, и вы будете ходить на работу и получать нормальную зарплату. Объясняли, что менять паспорта пока не надо, еще где-то год-полтора будут действовать украинские паспорта, а потом уже выдадут российские. С другой стороны, пытались и попугать.

Оккупантам пояснили, что они ошиблись адресом

По словам собеседника, "гвардейцы" путина выглядят как босяки. "Они какие-то зачуханные, обмундирование на них поношенное, неприглядного вида и автоматы старые – еще в 70-е годы в армии такие автоматы считались дерьмом. Из него по мишени попасть было нереально, а у них это сейчас на вооружении стоит".

Бердянцы приходят на митинг ежедневно

Мужчина вспоминает забавный эпизод: "Вчера я шел мимо райадминистрации, которую они заняли, а там стояло двое патрульных. Я не смог промолчать и сказал им, что они захватчики, сволочи, оккупанты. Один выглядел уж совсем ущербненьким, а второй получше, но у него к старенькому автомату был скотчем примотан фонарик. О существовании планок Пикатинни для крепления вспомогательных принадлежностей они, наверное, даже не догадываются".

Митинги завершаются шествием по улицам города

"Российские подразделения заняли в городе две казармы – бывшее управление погранотряда и казармы, которые предназначались для Военно-морской базы, — говорит Николай. — И по городу ездят на трех грузовиках в сопровождении БТРа с автоматами между парочкой своих "контор" в административных зданиях. Ой, там еще открыли так называемую "общественную приемную коменданта города" – правда, самого этого персонажа еще никто не видел и не слышал. Но, если подытожить, то чувствуют себя представители "почти самой сильной армии в мире" в Бердянске неуютно. Хотя нам и пытаются навязать требование, что "митинги противозаконны", но мы продолжаем собираться и демонстрировать свою проукраинскую позицию.

Постамент памятника с плакатами для оккупантов

Да еще на памятнике перед зданием горсовета патриоты наклеили плакаты с пояснением: "Бердянск – это Украина! Русские оккупанты – уходите домой! Разом нас багато – нас не подолати!" – и содрать его никому не удается".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинские защитники ежедневно добавляют путинской армии "груз-200", в числе погибших не только рядовой и офицерский состав, приказали долго жить и 4 российских генерала. До многих из "освободителей" уже доходит, что война в Украине агрессором проиграна.