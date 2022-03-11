"Не знаю как это развидеть": украинке чудом удалось выбраться с детьми из-под обстрелов

Женщинам с двумя детьми чудом удалось выжить после встречи с оккупантами.

Российские оккупанты 16-й день подряд атакуют украинские города, сбрасывая на них ракеты и бомбы. Цинизм ситуации в том, что эвакуировать мирное население рашисты не дают и срывают практически все "гуманитарные коридоры", о которых было договорено властями. Поэтому людям, отчаявшись, приходиться выбираться с фронтовых городов самостоятельно, понимая, что их попросту могут убить.

О своем побеге из-под обстрелов рассказала пользователь Facebook Елена Давид.

По словам девушки, 4 дня ей и ее подруге вместе с 2 детьми пришлось прожить под бетонной лестницей, поскольку над их домом постоянно біли слышны звуки запуска градов, звуки падающих где-то неподалеку ракет, ужасные, страшные звуки МиГ прямо над крышей.

Под лестницей дети с мамами провели 4 дня

В какой-то момент обе мамы приняли решение выезжать из города, по которому постоянно били оккупанты. Они взяли автомобиль и без какого-либо плана выехали на собственный страх и риск.

"Мы решили проехать лесом. Андрей: "Блт, нет, они минируют такие ловушки". Впереди нас ехала старая волга с 2 мужиками. И мы, ничего им не сказав, про мины, сказали ехать вперед, а мы за ними. Подло? Да. Но это единственная машина без детей и женщин. Мы поехали за ними, и попались в ловушку. В лесу нас встретили 8 солдат с автоматами. Буряты-якуты, один только со славянской внешностью. Моя машина была где-то посередине колонны в 7 машин. Я краем глаза смотрела в зеркало, что они делают с первыми машинами. Вытаскивали водителей и мужчин, отбирали телефоны и силой разбивали их об дорогу. Я помню что быстро начала удалять все из телефона: телеграм, фб, фото и видео. В последнюю секунду втолкнула телефон под сиденье", — пишет Елена.

В какой-то момент оккупанты остановили машину с женщинами и детьми. Старший из детей начал умолять солдата, чтобы тот не забирал его мать. В этот момент русский заявил, что покажет им дорогу и они смогут спастись.

"Они развернули нас прямиком на Житомирскую трассу, в самый треш. В смерть, которую не знаем как нам удалось избежать. Из леса мы выехали на Житомирскую трассу, куда нельзя было выезжать ни в коем случае. Первое, что я увидела — поперек дороги наполовину обгоревшая машина легковая, полностью обстрелянная. Люди не успели выбежать. Ребенок на заднем сиденье. Не знаю как это развидеть. Таких машин по трассе десятки. Десятки!!! Кто-то успел выбежать и лежал возле машины, кто-то нет. Попросила Луку смотреть вниз и успокаивать Оди, чтобы он этого всего не видел. Через 2 минуты, из черной глыбы дыма на нас выехало 2 танка. Дуло было направлены на наши машины, чуть приподняты вверх. Мы остановились, я зажмурила, по-моему, глаза и услышала как они проехали мимо нас. Дальше, по газам", — рассказала Елена Давид.

Оккупанты развернули женщин с детьми на Житомирскую трассу

По дороге им встречались лишь такие автомобили

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