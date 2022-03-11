Российские войска планируют усилить террор украинского населения - Генштаб

Оккупанты деморализованы и сдаются в плен.

В пятницу, 11 марта, на 16-й день полномасштабного вторжения рф в Украину российские оккупанты продолжают ведение наступательной операции против Украины.

Об этом сообщили в свежей сводке Генштаба в Facebook.

В Генштабе рассказали, что основных целей по захвату определенных городов и территорий российские захватчики не достигли. Однако существует высокая вероятность усиления террористических методов ведения боевых действий со стороны оккупантов. Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры, жилым районам, запугивать местное населения, проводить информационные, психологических акции с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти на местах.

Россияне не оставляют попыток продолжить наступление по всем направлениям. Для этого проводятся мероприятия по формированию и слажеванию резервов на территории российской федерации. Значительная часть российских подразделений восстанавливают боеспособность. Оккупанты также пытаются наладить логистическое обеспечение частей и подразделений, ведущих боевые действия.

Российские захватчики продолжают проводить воздушную разведку позиций украинских войск в Донецком, Таврическом, Южнобужском и Бессарабском операционных районах.

Кроме того, с целью втягивания Республики Беларусь в войну против Украины россияне прибегают к провокационным действиям. По имеющейся информации, авиация ВКС рф нанесла удар по населенным пунктам на территории РБ, находящимся вблизи государственной границы Украины. В целях маскировки российская федерация совершила атаку с воздушного пространства Украины.

"Вооруженные Силы Украины в тесном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны дают достойный отпор оккупантам, нанося ему значительные потери в живой силе и военной технике. Морально-психологическое состояние противника крайне низкое. Он деморализован, оккупанты сдаются в плен. Вместе победим! Слава Украине!", — сообщили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что за 16 дней войны погибло 78 украинских детей.