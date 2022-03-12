Их слишком много: Зеленский сказал, кто будет заниматься пленными оккупантами

Уже созданные структуры таким количеством российских пленных заниматься не могут.

В связи с большим количеством пленных российских солдат в Украине будет создан специальный Координационный штаб. Это делается потому, что существующие структуры не справляются с пленными оккупантами.

Об этом в видеообращение в ночь на субботу, 12 марта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, количество пленных оккупантов достигло уже такого уровня, что этот вопрос нельзя оставлять тем структурам, которые были у нас до войны.

"Тысячи солдат, которые были захвачены или сдались, получают от нашего государства такое отношение, которого требуют международные конвенции. Но их так много, что нужна специальная структура, которая будет заниматься всеми связанными вопросами", — сказал президент.

Президент добавил, что Кабинет Министров Украины создал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в пятницу, 11 марта.

В то же время Зеленский обратился к матери российских солдат с призывом, не отпускать их на войну и не верить российским властям.

"Не верьте обещаниям, что их отправят просто куда-нибудь на учебу или просто куда-нибудь в небоевые условия. Проверяйте, где ваш сын. И если у вас появляется хоть малейшее подозрение, что вашего сына могут отправить воевать против Украины, действуйте немедленно. Не отдавайте своего сына на смерть или в плен", — обратился к российским женщинам президент Украины.

Напомним, что с каждым днем все больше российских оккупантов попадают или сдаются в плен украинским военным — предварительно, таких лиц в Украине насчитывается около 2000.

Также "Телеграф" сообщал, сколько российских солдат за 16 дней войны в Украине сдались в плен самостоятельно.