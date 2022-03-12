Укр

Оккупанты замедлились и стягивают резервы: в ВСУ подвели итоги 11 марта

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Армия россии Новость обновлена 12 марта 2022, 02:35
Армия россии

Продвижение оккупантов остановилось практически на всех направлениях.

За сутки 11 марта российские оккупанты вновь обстреливали Украину крылатыми ракетами, а также пытались совершить провокацию на территории Беларуси, чтобы втянуть ее в войну против нашей страны. Что касается проведения наземного наступления, то там противник особого успеха не имел.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 12 марта.

Отмечается, что противник не предпринимал наступательных операций на Полесском направлении, а вместо того был занят возобновлением боеспособности частей и перегруппировкой войск.

На Сиверском направлении оккупанты предпринимают попытки проводить наступательную операцию по направлению сел Зазимье и Вишенки. Кроме того замечены попытки занять населенные пункты Михаило-Коцюбинсское та Шестовица, чтобы блокировать Чернигов.

На Слобожанском направлении противник стягивает резервы ближе к Сумам, однако наступательных операций не ведет.

Кроме того, сообщается, что свои основные усилия на Донецком и Таврийском направлениях противник фокусирует на захвате Мариуполя и Северодонецка.

Вместе с тем отмечается, что 11 марта проявила себя стратегическая авиация россии, которая запустила не менее 10 крылатых ракет по Луцку, Днепру и Ивано-Франковску. Кроме того была россияне нанесли авиаудары по трем пограничным селам в Беларуси, чтобы втянуть ее в войну против Украины.

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