Оккупанты замедлились и стягивают резервы: в ВСУ подвели итоги 11 марта
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Продвижение оккупантов остановилось практически на всех направлениях.
За сутки 11 марта российские оккупанты вновь обстреливали Украину крылатыми ракетами, а также пытались совершить провокацию на территории Беларуси, чтобы втянуть ее в войну против нашей страны. Что касается проведения наземного наступления, то там противник особого успеха не имел.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 12 марта.
Отмечается, что противник не предпринимал наступательных операций на Полесском направлении, а вместо того был занят возобновлением боеспособности частей и перегруппировкой войск.
На Сиверском направлении оккупанты предпринимают попытки проводить наступательную операцию по направлению сел Зазимье и Вишенки. Кроме того замечены попытки занять населенные пункты Михаило-Коцюбинсское та Шестовица, чтобы блокировать Чернигов.
На Слобожанском направлении противник стягивает резервы ближе к Сумам, однако наступательных операций не ведет.
Кроме того, сообщается, что свои основные усилия на Донецком и Таврийском направлениях противник фокусирует на захвате Мариуполя и Северодонецка.
Вместе с тем отмечается, что 11 марта проявила себя стратегическая авиация россии, которая запустила не менее 10 крылатых ракет по Луцку, Днепру и Ивано-Франковску. Кроме того была россияне нанесли авиаудары по трем пограничным селам в Беларуси, чтобы втянуть ее в войну против Украины.
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