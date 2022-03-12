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В Пентагоне сообщили, сколько военных россии осталось в резерве на украинских границах

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Армия россии Новость обновлена 12 марта 2022, 09:39
Армия россии

путин бросил на захват Украины огромные силы, однако это ему не помогло

По состоянию на 17 день войны России с Украиной, на украинские территории уже успели зайти около 95% военных РФ, которые были дислоцированы на границах России и Беларуси.

Как сообщает издание "Washington Examiner", ссылаясь на пресс-брифинг американского оборонного ведомства, из 170 тысяч российских военнослужащих, около 95% из них сейчас находятся на территории украинского государства. Из этого следует, что резерв русской армии насчитывает не более 9 тысяч человек.

Также отмечается, что в течение минувших суток, 11 марта, разведка Пентагона следила за "сменами на местах" и пришла к выводу, что армия оккупантов продолжает продвигаться в направлении украинской столицы и городов Харьков и Чернигов, однако на всех направлениях получает мощное сопротивление украинских защитников.

Большего успеха рашистам удалось добиться исключительно на южном направлении, и то лишь благодаря позициям, которые были дислоцированы во временно оккупированном Крыму.

Согласно официальным сведениям американской разведки, армия России запустила в Украину более 600 ракет, и это число растет каждый день.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президенту российской федерации Владимиру Путину катастрофически не хватает личного состава, представителей которого можно было бы отправить на войну в Украину, поэтому он рассматривает возможность привлечь к боевым действиям зэков. Им предлагают амнистию в обмен на убийство украинцев.

Теги:
#Украина #Россия #Армия #Граница #Война
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