Укр

Почти 60 самолетов: свежие сведения о потерях российских оккупантов

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Украинские защитники не жалеют вражеских солдат Новость обновлена 12 марта 2022, 10:25
Украинские защитники не жалеют вражеских солдат

Многие оккупанты предпочитают сдаться в плен, чтобы не погибнуть во время боя

Российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери даже на семнадцатый день войны в Украине. Так, по состоянию на утро 12 марта, армия противника "похудела" на больше, чем 12 тысяч солдат и офицеров, а также избавилась от 362 танков.

Такие данные подает Генштаб ВСУ в свежей сводке на Facebook.

Отметим, что также рашисты потеряли в боях (и по глупости в попытках передислоцироваться на незнакомой местности) 1205 бронированных боевых машин, 135 систем артиллерийского огня, а также 62 ракетных систем залпового огня.

Кроме этого известно о ликвидации 33 средств противовоздушной обороны противника, 585 различных автомобилей и 60 цистерн с топливом для боевой техники.

Бдит также и украинская авиация, а также защита с земли. Общими усилиями было "приземлено" навсегда 58 самолетов, 83 вертолета и семь беспилотников.

Число военной техники, которая уничтожена на воде, равна трем. В этот список входят как катера, так и корабли.

Ранее мы рассказывали, что по многим из направлений российские оккупанты начинают откровенно тормозить насчет атак. К сожалению, чаще это относится лишь к наземным ударам, а не авиации. Мы показывали актуальную карту, на которой поданы все перемещения российских войск по состоянию на утро 12 марта.

Добавим, что в россии новости о своих потерях местным жителям подают весьма дозировано, а местами — и вовсе с помощью некоторых ухищрений.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Потери
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