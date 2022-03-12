12 марта откроются коридоры для эвакуации в Киев, Житомир, Полтаву и Запорожье – замглавы ОП
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В субботу, 12 марта, будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по ряду направлений. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
В частности, из Запорожья в Мариуполь выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути.
Также в Запорожской области будет действовать эвакуационный коридор Пологи – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.
С Киевщины будут открыты коридоры:
- Гостомель — Буча – Михайловка – Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белогородка – Киев;
- Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев;
- Микуличи — Немешаево — Ворзель — Михайловка — Рубежовка — Мрия — Стоянка — Гореничи — Игнатьевка — Белогородка — Киев;
- Андреевка — Липовка — Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир;
- Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир.
"Автобусы для эвакуации из Киевской области будут отправлены из Белой Церкви", – отметил Тимошенко.
Также будет доступен эвакуационный маршрут Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Киева.
Кроме этого, возможна эвакуация по коридорам:
- Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
- Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
- Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
- Конотоп – Шевченково – Хмелев – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
- Большая Писаревка – Ахтырка – Хухра – Котельва – Полтава;
- Краснополье – Верхняя Сыроватка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.