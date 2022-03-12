Укр

12 марта откроются коридоры для эвакуации в Киев, Житомир, Полтаву и Запорожье – замглавы ОП

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
106
12 марта откроются коридоры для эвакуации в Киев, Житомир, Полтаву и Запорожье – замглавы ОП Новость обновлена 12 марта 2022, 10:41

В субботу, 12 марта, будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по ряду направлений. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

В частности, из Запорожья в Мариуполь выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути.

Также в Запорожской области будет действовать эвакуационный коридор Пологи – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

С Киевщины будут открыты коридоры:

  • Гостомель — Буча – Михайловка – Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белогородка – Киев;
  • Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев;
  • Микуличи — Немешаево — Ворзель — Михайловка — Рубежовка — Мрия — Стоянка — Гореничи — Игнатьевка — Белогородка — Киев;
  • Андреевка — Липовка — Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир;
  • Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир.

"Автобусы для эвакуации из Киевской области будут отправлены из Белой Церкви", – отметил Тимошенко.

Также будет доступен эвакуационный маршрут Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Киева.

Кроме этого, возможна эвакуация по коридорам:

  • Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
  • Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
  • Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
  • Конотоп – Шевченково – Хмелев – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;
  • Большая Писаревка – Ахтырка – Хухра – Котельва – Полтава;
  • Краснополье – Верхняя Сыроватка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.
В Мелитополе требуют освободить городского голову
В регионах
"Верните мэра!" Тысячи мелитопольцев с флагами Украины устроили протест против оккупантов
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Мелитополе требуют освободить городского голову
"Верните мэра!" Тысячи мелитопольцев с флагами Украины устроили протест против оккупантов
Дата публикации
Категория
Еще один оккупант попал в плен украинских бойцов
Одноразовые солдаты: пленный рассказал о судьбе мобилизованных боевиками на Донбассе
Дата публикации
Категория
Украинские защитники не жалеют вражеских солдат
Почти 60 самолетов: свежие сведения о потерях российских оккупантов
Дата публикации
Категория
Один из первых обстрелов Мариуполя
Трупы прямо на улицах и очереди за фасолью: как живет Мариуполь в осаде рф (фото)
Дата публикации
Категория
Украинская армия не уступает врагу ни на шаг
Война – день 17: россия идет на экономическое дно, однако продолжает уничтожать мирных украинцев