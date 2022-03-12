12 марта откроются коридоры для эвакуации в Киев, Житомир, Полтаву и Запорожье – замглавы ОП

В субботу, 12 марта, будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по ряду направлений. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

В частности, из Запорожья в Мариуполь выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути.

Также в Запорожской области будет действовать эвакуационный коридор Пологи – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

С Киевщины будут открыты коридоры:

Гостомель — Буча – Михайловка – Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белогородка – Киев;

Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев;

Микуличи — Немешаево — Ворзель — Михайловка — Рубежовка — Мрия — Стоянка — Гореничи — Игнатьевка — Белогородка — Киев;

Андреевка — Липовка — Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир;

Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир.

"Автобусы для эвакуации из Киевской области будут отправлены из Белой Церкви", – отметил Тимошенко.

Также будет доступен эвакуационный маршрут Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Киева.

Кроме этого, возможна эвакуация по коридорам: