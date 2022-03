"Передай Зеленскому, мы в него верим": история американской медсестры расстрогала сеть

В США хорошо знают Зеленского, уважают его и очень поддерживают.

Медсестра из Киева Марина Штабская, которая живет в Нью-Йорке, поделилась душещипательной историей о том, как люди в Америке рьяно поддерживают украинцев во время войны России против Украины.

Соответствующий пост она опубликовала в Фейсбук.

Она рассказала, как ее пациент афроамериканец и его темнокожая сиделка из Ганы переживают за судьбу украинцев, которых бомбят российские оккупанты, и что даже в Америке простые люди молятся, чтобы Путин умер.

"Я живу в Нью Йорке, хожу по пациентам и лечу их, по мере сил. В эти страшные дни, в какой бы дом я не зашла, везде и в любое время включены новости и люди очень сопереживают. Сегодня пришла к больному обрабатывать рану. Пациент- афро-американец, полупарализованный, вследствие повреждения позвоночника в ходе уличной перестрелки. Сиделка пациента- чернокожая женщина из Ганы. Я захожу, они смотрят новости по телевизору. Пациент меня спрашивает, а не из Украины ли я, я говорю, что да, из Киева. Сиделка бросается мне на грудь и начинает рыдать, причитая:" I am so deeply sorry!!!". Говорит, что уже 2 недели не спит, плачет", — рассказывает медсестра.

Она также рассказала, что в США хорошо знают Зеленского, уважают его и очень поддерживают.

"Пациент спрашивает, есть ли у меня родственники в Киеве, я объясняю, что нет, только близкие друзья, а родственники мои в Израиле и Америке. "Так ты еврейка?!"- взревел мой пациент. "Ведь Зеленский тоже еврей "- продолжает он." А евреи всегда побеждают!". Его сиделка начинает плакать ещё больше. "Какой замечательный, красивый и смелый мальчик (это она о Зеленском). Передай своим, что мы за них молимся и верим, что они победят, в Украине живут мужественные люди". "Постой,- говорит пациент. А почему Израиль до сих пор не надавал этой России по шeям?! В Израиле самая сильная армия в мире!" " Но у них же рядом Сирия, а у этого дьявола кнопка"- отвечает сиделка. Я медленно отъезжаю. "Передай Зеленскому, что мы в него верим"- говорит мне, провожая меня до двери заплаканная чёрная сиделка из Ганы", — завершила свой рассказ Штабская.

