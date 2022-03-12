"Я в ах*е просто, куда нас привезли": разговор очередного российского оккупанта с женой (аудио)

Солдаты рашистской армии не понимают, почему получают такой отпор

Российских солдат бросили на войну в Украину и оставили без необходимой провизии или денег. Некоторые из них мародерствуют и убивают мирных граждан, о чем признаются в личных разговорах с родственниками, которые удается перехватить украинской разведке.

Аудиозапись одной из таких бесед опубликовал на своем YouTube-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

По словам оккупанта, украинская армия дает мощнейший отпор, уничтожая и технику, и самих российских бойцов.

"Я в ах*е просто, куда нас привезли, пи**ры, по нам х**рят 14 день, с*ка, как х*й знает кого, бл**ь", — эмоционировал солдат в разговоре с супругой.

Также он признался, что любая провизия уже давно закончилась, поэтому приходится грабить дома и магазины. Вместо сигарет россияне курят чай, а также регулярно пьют алкоголь "для храбрости". А она им нужна, потому как они ежедневно видят, какие потери несет их армия.

"Два эшелона, восемь вагонов "двухсотых" со всех бригад, которые здесь. Восемь штук отправили домой! Просто едешь, смотришь в окошко — трупаки валяются, наши пацаны", — плакался захватчик.

Также во время разговора россиянин признался, что убивал мирных жителей. Развернутую причину называть отказался, но отметил, что некоторые из них "наводили на них" украинскую армию.

Следует добавить, что свою незавидную судьбу, предсказанную фразой "родина тебя бросит, сынок", россиянин уже начинает понимать. Хотя все еще воинственно настроен против "укропов".

"Мы, оказывается, миротворцы е**ные, — говорил он. — По своей воли и власти пошли на*уй воевать. Ветерана нам х*й дадут, бабок нам х*й дадут, пид***сы нас нае**ли".

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Напомним, что жесткий отпор оккупанты получают действительно на всей территории фронта. Так, к примеру, на Сумщине жители одного из сел смогли расправиться с колонной техники с помощью одного гранатомета. Выжившие солдаты сбежали в лес.

Под Николаевом же рашисты регулярно "плачутся" своим товарищам, которые остались в россии, об огромных потерях в личном составе.