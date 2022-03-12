Обстрел оккупантами жилых домов в Николаеве попал на видео

Снаряды упали в нескольких метрах от мирного человека

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирных жителей Николаева. Под удар россиян в очередной раз попал жилой массив.

Видео обстрела опубликовали в сети.

На видеозаписях видно, как обычный жилой двор подвергается авиаударам. При этом в это время по тротуару идет человек! Мужчина возвращался домой, когда. Судя по кадрам, заметил что-то в небе. В следующее мгновение неподалеку от него упал снаряд. Во всех припаркованных во дворе машинах выбило окна. Мужчина пригнулся, после чего побежал в укрытие. При этом в ролике видно, что снаряды упали в двор жилых домов несколько раз.

Напомним, 12 марта громкие взрывы прогремели в Днепре. Позднее стало известно, что жители слышали работу нашей системы ПВО.

Ранее "Телегарф" писал, как живет Мариуполь в осаде рф. На улицах лежат останки людей. Жителям приходиться делиться друг с другом последней едой.