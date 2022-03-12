"Работаем с ЕС по двум направлениям": обращение Зеленского на 17-й день войны

Зеленский отметил, что он невероятно гордится смелостью украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам 12 марта. В свежем обращении президент подчеркнул, что дух украинцев не сломить и отметил, что он гордится тем, как смело выходят украинцы на протесты против оккупационных российских войск.

"С самого утра в украинском – навсегда украинском – Мелитополе собирались люди, наши граждане, на очередную акцию протеста против российских войск. Против попыток поставить город на колени. Более двух тысяч человек на площади. Слышишь, Москва? Если в Мелитополе против оккупации выходят две тысячи человек, то сколько должно быть в Москве против войны? Чтоб было по справедливости. Вчера оккупанты захватили в плен мэра Мелитополя. Ивана Фёдорова. Общество требует освободить его. И это очень важно. Я благодарен каждому мелитопольцу за это сопротивление, за эту позицию. Оккупанты должны видеть, что они чужды нашей земле, на всей нашей земле Украины, и никогда не будут приняты. Ночью и сегодня постоянно говорим с партнерами об этой ситуации с нашим городским головой. Требование простое – немедленно освободить его из плена", — заявил Зеленский.

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От отметил, что продолжает работу с иностранными партнерами и призывает их помочь Украине.

"Мы обращаемся ко всем лидерам мира, говорящим с Москвой. Франция, Германия, Израиль и другие. Я лично уже позвонил канцлеру Германии Олафу Шольцу. Говорил с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Я буду говорить со всеми, с кем нужно, чтобы освободили наших людей", — сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что работа с европейцами ведется по двум направлениям.

"Первое – это вступление Украины в Евросоюз. Мы работаем с Еврокомиссией, чтобы как можно быстрее согласовать все процедуры нашего движения в ЕС. Второй – важный, приоритетный – санкционный. Ожидаем новый пакет санкций Европы против России, чтобы побуждать ее к миру. Чтобы там поняли, их экономика просто не переживет эту войну", — сообщил президент.

Зеленский также отметил, что россия несет в Украине сокрушительные потери.

"Динамика потерь оккупантов на 17-й день уже такова, что можно уверенно говорить: это самый большой удар по российской армии за десятки лет. Они нигде не теряли больше за такое количество дней. С начала вторжения тридцать одна батальонно-тактическая группа противника утратила боеспособность. Российские военные сдаются в плен уже не просто в одиночку, а целыми группами. Потери захватчиков в технических возможностях просто поражают. Более трехсот шестидесяти танков. 1205 бронированных машин. И это еще без подсчета потерь в боях этой ночью и утром. Уже около 60 самолетов. Более восьмидесяти вертолетов. Сотни и сотни единиц другой техники", — рассказал Зеленский.

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