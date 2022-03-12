путина вырастили хищником: нардеп объяснил, в чем вина Запада

По мнению нардепа, одними лишь санкциями остановить путина невозможно

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Сергей Рахманин в интервью "Телеграфу" рассказал, почему Запад виноват в том, что путин превратился в кровожадного хищника.

"В определенной степени в том, что путин вырос таким кровожадным хищником, есть вина Запада, который его подкармливал. Путин как маленький ребенок, который сам измеряет границы дозволенного. Его не били по рукам все эти годы и он шел дальше, пока не перешел границу. Если сейчас не будет категорического ответа, он не остановится", — сказал Рахманин.

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Нардеп также отметил, что остановить путина лишь при помощи санкций не получится.

"Санкции это прекрасно, но это не те вещи, которые останавливают хищника", — отметил он.

Ранее путин попросил Шольца и Макрона надавить на Украину. российский кровавый диктатор владимир путин продолжает открыто врать главам европейских государств в лицо. путин продолжает рассказывать о мифических "националистических батальонах" в Украине, которые мешают эвакуации мирного населения. Он попросил Макрона и Шольца повлиять на украинскую власть, чтобы "прекратить эти преступления".