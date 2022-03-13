Как понять, какая сторона врёт о войне? В сети сравнили Украину и россию

Мирной стране нечего скрывать

В сети на простом примере объяснили, кто именно, Москва или Киев, врут о вторжении в Украину, — показательным моментом в этом вопросе назвали цензуру в средствах массовой информации, которая уже третью неделю вводится в россии.

Об этом в Twitter высказался блогер Олег Козырев, сообщает "Телеграф".

"Как понять, какая сторона любого конфликта врет, а какая нет? Это понять очень просто. Врет та сторона, которая вводит цензуру, закрывает СМИ, затыкает рот собственным гражданам", — подчеркнул он.

Стоит заметить, что в комментариях многие согласились с таким мнением.

"Та сторона конфликта, которая нападает, та и врёт в оправдание своей агрессии. Путин немецкого нациста Геббельса назвал "талантливым человеком, который добивался своего", "Теперь понятно, почему в Латвии штраф 700 евро за просмотр российских каналов", — среди прочего, написали в сети.

Стоит заметить, что россию уже не единожды ловили на лжи об Украине, — прежде всего, они запретили СМИ называть вторжение войной и до сих пор позиционируют его как "военную операцию на Донбассе".

Кроме того, ввели большие штрафы и сроки в колонии за "фейки" и "подделку роликов" о действиях российских военных.

Когда россияне не выдержали и вышли в Москве на митинг против войны, силовики задержали их, в том числе и много маленьких детей.