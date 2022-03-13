Укр

Боль, отчаяние и решимость: душераздирающие фото войны с россией

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
48
Война в Украине, февраль-март 2022 Новость обновлена 13 марта 2022, 07:19
Война в Украине, февраль-март 2022

Фото войны, которые украинцы не забудут никогда.

Уже восемнадцатые сутки страна героически сдерживает наступление и защищается от российских оккупантов.

Во многих городах продолжаются ожесточенные бои. Украинцы по всей стране поднимаются по утрам с воем сирены воздушной тревоги. Вой ракет, снарядов и бомб за почти три недели войны стал уже привычным шумовым фоном.

Эти недели для миллионов украинцев потеряли свой смысл. Разрушения, погибшие, раненые, защитники, беженцы… Каждый день наполняет историю страшными кадрами, но и моментами надежды, солидарности. Мы стойко и мужественно боремся с врагом и твердо верим в Победу.

В этой подборке мы собрали фотографии, которые лучше всего описывают весь трагизм войны и переживания украинцев.

Военный эвакуирует младенца в Ирпене
Военный эвакуирует младенца в Ирпене
В Ирпене под мостом ожидают эвакуацию
В Ирпене под мостом ожидают эвакуацию
Люди переходили разрушенный мост из города Ирпень во время сильных обстрелов и бомбардировок
Люди переходили разрушенный мост из города Ирпень во время сильных обстрелов и бомбардировок
Женщина с автоматом и ребенком на железнодорожном вокзале Киева
Женщина с автоматом и ребенком на железнодорожном вокзале Киева
Пожилая женщина ждет эвакуации
Пожилая женщина ждет эвакуации
Дети в эвакуационном поезде на железнодорожном вокзале в Киеве
Дети в эвакуационном поезде на железнодорожном вокзале в Киеве
Плачущий мальчик из Украины идет в Польшу
Плачущий мальчик из Украины идет в Польшу
Беременная жительница Мариуполя, пострадавшая при обстреле роддома
Беременная жительница Мариуполя, пострадавшая при обстреле роддома
Мужчина, который потерял семью из-за российского авиаудара
Мужчина, который потерял семью из-за российского авиаудара
Семья киевлян несла на руках свою собаку 17 километров до границу.
Семья киевлян несла на руках свою собаку 17 километров до границу.
Полицейский прощается со своим маленьким сыном, который с мамой эвакуируется из Ирпеня
Полицейский прощается со своим маленьким сыном, который с мамой эвакуируется из Ирпеня
Последствия попадания ракет в частный сектор Житомира
Последствия попадания ракет в частный сектор Житомира

Напомним, за недели войны некоторые политики стали настоящими звездами соцсетей и кумирами женщин. Видеообращения и фото главы Николаевщины Виталия Кима вызвало ажиотаж в сети.

Теги:
#Война #Мариуполь #Ирпень
Оккупанты нанесли ракетный удар по полигону возле Львова: подробности
Львов
Оккупанты нанесли ракетный удар по полигону возле Львова: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Оккупанты нанесли ракетный удар по полигону возле Львова: подробности
Оккупанты нанесли ракетный удар по полигону возле Львова: подробности
Дата публикации
Категория
Война в Украине, февраль-март 2022
Боль, отчаяние и решимость: душераздирающие фото войны с россией
Дата публикации
Категория
Эрбиль подвергся ракетному удару
Иран нанес ракетный удар по Ираку: подробности (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Лавра в Святогорске попала под авиаудар
Россияне подвергли бомбардировке Святогорскую лавру (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Война россии против Украины продолжается
Война – день 18: обстрелы и осада украинских городов продолжаются, а оккупанты потеряли уже треть войск вторжения (обновляется)