Боль, отчаяние и решимость: душераздирающие фото войны с россией

Фото войны, которые украинцы не забудут никогда.

Уже восемнадцатые сутки страна героически сдерживает наступление и защищается от российских оккупантов.

Во многих городах продолжаются ожесточенные бои. Украинцы по всей стране поднимаются по утрам с воем сирены воздушной тревоги. Вой ракет, снарядов и бомб за почти три недели войны стал уже привычным шумовым фоном.

Эти недели для миллионов украинцев потеряли свой смысл. Разрушения, погибшие, раненые, защитники, беженцы… Каждый день наполняет историю страшными кадрами, но и моментами надежды, солидарности. Мы стойко и мужественно боремся с врагом и твердо верим в Победу.

В этой подборке мы собрали фотографии, которые лучше всего описывают весь трагизм войны и переживания украинцев.

Военный эвакуирует младенца в Ирпене

В Ирпене под мостом ожидают эвакуацию

Люди переходили разрушенный мост из города Ирпень во время сильных обстрелов и бомбардировок

Женщина с автоматом и ребенком на железнодорожном вокзале Киева

Пожилая женщина ждет эвакуации

Дети в эвакуационном поезде на железнодорожном вокзале в Киеве

Плачущий мальчик из Украины идет в Польшу

Беременная жительница Мариуполя, пострадавшая при обстреле роддома

Мужчина, который потерял семью из-за российского авиаудара

Семья киевлян несла на руках свою собаку 17 километров до границу.

Полицейский прощается со своим маленьким сыном, который с мамой эвакуируется из Ирпеня

Последствия попадания ракет в частный сектор Житомира

Напомним, за недели войны некоторые политики стали настоящими звездами соцсетей и кумирами женщин. Видеообращения и фото главы Николаевщины Виталия Кима вызвало ажиотаж в сети.