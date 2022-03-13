Рашисты стягивают силы: оперативные данные украинского командования

Украинские защитники продолжают держать оборону

Российские войска не прекращают обстреливать гражданскую инфрастуктуру и города страны — под огнем Чернигов, Сумы, Николаев, Мариуполь, Авдеевка, Волноваха и другие города. Также они атакуют позиции украинских военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в полуденной сводке.

Враги пытаются восстановить боеспособность подразделений и готовятся стянуть дополнительные подразделения для вторжения — солдат подтягивают с базы в Армении, из Петропавловска-Камчатского (Тихоокеанский флот), Солнечногорска (Московская область), из Нагорного Карабаха (Азербайджан) стягивают "миротворцев". Кроме них сообщается о наемниках из Сирии и Сербии.

Оперативная сводка по фронтам Украины:

Волынское направление — без изменений, наступления со стороны Белоруси нет, проводится врагами воздушная разведка.

Полесье — оккупанты удерживают позиции в окрестностях населенных пунктов Полесское, Иванков, Липовка, Копилов, Мотижин, Бузова, Гореничи, Ирпень, Синяк, Казаровичи и Сухолучье. Враги ремонтируются и пытаются наладить снабжение.

Северское направление — захватчики держат позиции возле Любеча, Славутича, Ковриты, Золотинки, Мены, Браницы, Калиты, Богдановки, Лукашей, Ромен, Недригайлова. Занимается логистикой поставок.

Бровары-Борисполь. Враг блокирует трассу Е95, перегруппируется и перешел к обороне. Вероятно, после пополнения рядов снова двинется на левобережную часть Киева.

Слобожанское направление — позиции врага в районах Северодонецка, Сватового, Купянска, Большой Писаревки, Московского Бобряка, Лебедина. Укрепляет боеспособность с целью захватить Изюм и заблокировать Харьков. Активные бои идут в Изюме. Стреляют по украинским позициям под Северодонецком, пошли на штурм и овладели восточными окраинами Рубежного.

Донецкое и Таврийское направление — позиции рашистов в районе Боровой, Тернового, Новокраснянки, Луганского, Горловки, Пантелеймоновки, Новотроицкого и Гуляйполя.

В направлении Волновахи при поддержке авиации пытается вести наступление, захватили Старомлиновку, Евгеньевку, Павловку, Егоровку, их остановили на невыгодных рубежах

Южнобужское направление — активных боев нет, производится воздушная разведка врага.

Ранее "Телеграф" писал, что жители временно оккупированных россией городов выходят на акции протеста с украинскими флагами.