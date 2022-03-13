Пока жители протестуют — оккупанты устраивают террор: что думает население Мелитополя о захватчиках и освобождении ВСУ

По отношению к горожанам "новая власть" применяет политику "кнута и пряника"

Идет 18-й день с момента вторжения войск кровавого диктатора путина в Украину.

Пока одна часть страны страдает и гибнет от артобстрелов, защищая свободу, независимость и территорию страны от российских войск, другая находится в оккупации, когда по улицам разъезжает вражеская военная техника с автоматчиками и на админзданиях появляются вражеские триколоры. А тех, кто пытается противостоять оккупантам – похищают и, как минимум, запугивают.

Так ранним утром 10 марта из дома вооруженные люди забрали крымскотатарскую активистку, директора краеведческого музея, депутата Запорожского областного совета Лейлу Ибрагимову, провели у нее обыск и забрали мобильный телефон. Но ее хоть выпустили в течение дня. А на следующий день из здания, где располагался кризисный центр, "невежливые человечки" с темным пакетом на голове вывели законно избранного городского голову Ивана Федорова, и увезли в неизвестном направлении. О его судьбе на данный момент ничего неизвестно. Немедленно выпустить мелитопольского мэра требует президент Украины Владимир Зеленский.

Мелитополь - это Украина, продолжают утверждать горожане

Горожане пытались отстоять городского голову, который за последние несколько лет в сотрудничестве с действующим депутатом ВР Сергеем Минько немало сделал для процветания Мелитополя. Для этого 11 марта пришли на митинг к зданию Мелитопольской райгосадминистрации, где засели оккупанты. В ходе этого митинга "рашистами" была схвачена местная активистка Ольга Гайсумова. Где она и что с ней – до сих пор неизвестно. Зато известно, что группы вооруженных людей навещали и других мелитопольцев, организовавших в эти дни для уязвимых слоев населения города материальную и продуктовую поддержку, пригрозив им "сидеть и не высовываться".

13 марта стало известно, что в 7:30 оккупанты пришли домой с обыском к главе районного совета Сергею Прийме. Его также увезли неизвестно куда.

И уже начинает хозяйничать "новая власть" – запрещать и ограничивать свободы украинских граждан и вводить свои правила. Но если в иных населенных пунктах еще только собираются назначать марионеточных управителей, то в Мелитополе после похищения российскими вояками мэра, перестали скрываться местные коллаборанты под предводительством экс-нардепа Евгения Балицкого, пару минувших десятилетий внедрявшие здесь бациллы "русского мира" и активно подкармливавшие свой электорат "гречкой". Пришедшие "освободители" достали пронафталиненых экс-руководителей предприятий и организаций времен Януковича и распределили между ними основные посты в руководстве города. Понятное дело, что многими из них движут меркантильные интересы и банальная месть по отношению к проукраинским силам "черешневой столицы".

Ежедневные митинги горожан, выходящих на площадь с флагами и плакатами, портят им лубочную картинку "счастливого народа, освобожденого от "укронацистов"". Потому, кроме репрессий, здесь возобновилась раздача гуманитарки для тех, кому "какая разница" при каком строе жить или "желудков", как их презрительно называют небезразличные к судьбе страны граждане. Такие точки расположены в разных районах города.

Несмотря на террор и репрессии, мелитопольцы и в воскресенье, 13 марта, выходили к зданию райгосадминистрации с требованием выпустить Ивана Федорова и Ольгу Гайсумову. (О Сергее Прийме на тот момент еще не было известно).

Подход к знанию райгосадминистрации оцеплен

При этом на крыше здания дежурил пулеметный расчет, подступы к зданию охраняли автоматчики.

На крыше дежурил пулеметный расчет

На флагштоках возле райгосадминистрации украинский прапор и флаги с символикой Запорожской области и Мелитопольского района заменили на российский триколор и… копию красного знамени 79-й гвардейской стрелковой дивизии, участвовавшей 79 лет назад в освобождении Запорожского края.

На флагштоках - флаг рф и копия флага Второй мировой войны

Митингующих снимали на смартфоны, велась также съемка дроном. Вражеский "глаз" фиксировал всех, кто не побоялся прийти выразить свою позицию. К кому теперь придут вечером, ночью, утром?

Дрон захватчиков вплотную снимал собравшихся горожан

Горожане скандировали "Мелітополь – це Україна!", "Мы здесь власть!", "Верните мэра!", "Фё-до-ров!", "Выпустите Олю!", "Слава Украине!" и "Слава ВСУ!".

А в сотне метров от них стояла бесконечная очередь за подачками от Кадырова…

Очередь к машине гумконвоя охраняли российские вояки

В истории Мелитополя, которому в прошлом году исполнилось 237 лет, есть две особые страницы – бесславная и славная. 6 октября 1941 года в Мелитополь вошли немецкие войска – и часть населения их встречала хлебом-солью, это позорное пятно навсегда осталось на городе, где существует свой "Бабий Яр" с тысячами расстрелянных евреев. Зато в октябре 1943-го здесь на оборонительной линии "Вотан" проходили ожесточенные бои. Солдатам вермахта, обороняющим Мелитополь, был назначен тройной паек, в Берлине начали выпускать медали "За оборону Мелитополя", однако ценой немалых жертв город был освобожден от фашистской нечисти. Так когда уже ждать наступление ВСУ? Горожане верят, что это произойдет в скором времени. Здесь, на юге, в марте уже вовсю обрабатывают поля, огороды и дачные участки, немало работы и в садах – в мае-июне отсюда во все города освобожденной Украины должна будет отправиться самая вкусная черешня.

Стало также известно, что оккупантами захвачен в плен еще один мэр из Запорожской области – Евгений Матвеев, возглавляющий Днепрорудное.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в захваченных Херсоне и Бердянске также продолжаются массовые проукраинские митинги.