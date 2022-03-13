Укр

Не только Крым и Донбасс: за какие регионы Украины путин будет держаться до конца

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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владимир путин Новость обновлена 13 марта 2022, 17:14
владимир путин

Россиянам нужен "коридор" на юге Украины.

Кровавому диктатору владимиру путину, который развязал войну в Украине, нужны и другие территории нашей страны помимо Крыма и Донбасса, чтобы заявить в рф о своей победе.

Таким мнением поделился аналитик Виктор Бобыренко, передает "Телеграф".

Бобыренко считает, что российские оккупанты хотят захватить и удерживать ЧАЭС, а также южную Украины, после чего путин объявит в рф о своей победе. Аналитик отметил, что атомная электростанция нужна ему для шантажа, хотя при потенциальной катастрофе на ЧАЭС пострадает и Украина, и Беларусь, и россия.

"ЧАЭС захватчики будут держать до последнего. Шантажировать ядерной катастрофой. Типа – я дурак с гранатой, сейчас всё взорву, всем будет плохо. И путин вполне может это сделать. Ему плевать, что при этом загадят не только Украину, но и Беларусь, и россию", — заявил Бобыренко.

Аналитик считает, что российские оккупанты хотят захватить "коридор" на юге Украины с Мариуполем, Херсоном, по линии Энергодар-Токмак — до Мариуполя. После этого, по словам Бобыренко, путин пустит воду в Крым и объявит себя победителем.

"Так что и ЧАЭС, и этот коридор – к Крыму, захватчики, думаю, будут держать до последнего. И торговаться. Вплоть до введения на эти территории голубых касок – миротворцев. Чтобы путин мог сказать избирателям, что у него есть некие очередные "приобретения"", — считает Бобыренко.

Ранее у Зеленского заговорили о потенциальной втсрече с путиным.

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#Владимир Путин #Росія
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