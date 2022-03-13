Не только Крым и Донбасс: за какие регионы Украины путин будет держаться до конца
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Россиянам нужен "коридор" на юге Украины.
Кровавому диктатору владимиру путину, который развязал войну в Украине, нужны и другие территории нашей страны помимо Крыма и Донбасса, чтобы заявить в рф о своей победе.
Таким мнением поделился аналитик Виктор Бобыренко, передает "Телеграф".
Бобыренко считает, что российские оккупанты хотят захватить и удерживать ЧАЭС, а также южную Украины, после чего путин объявит в рф о своей победе. Аналитик отметил, что атомная электростанция нужна ему для шантажа, хотя при потенциальной катастрофе на ЧАЭС пострадает и Украина, и Беларусь, и россия.
"ЧАЭС захватчики будут держать до последнего. Шантажировать ядерной катастрофой. Типа – я дурак с гранатой, сейчас всё взорву, всем будет плохо. И путин вполне может это сделать. Ему плевать, что при этом загадят не только Украину, но и Беларусь, и россию", — заявил Бобыренко.
Аналитик считает, что российские оккупанты хотят захватить "коридор" на юге Украины с Мариуполем, Херсоном, по линии Энергодар-Токмак — до Мариуполя. После этого, по словам Бобыренко, путин пустит воду в Крым и объявит себя победителем.
"Так что и ЧАЭС, и этот коридор – к Крыму, захватчики, думаю, будут держать до последнего. И торговаться. Вплоть до введения на эти территории голубых касок – миротворцев. Чтобы путин мог сказать избирателям, что у него есть некие очередные "приобретения"", — считает Бобыренко.
Ранее у Зеленского заговорили о потенциальной втсрече с путиным.
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