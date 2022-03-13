"Дело пахнет трибуналом": эксперт дал прогноз на дальнейший ход войны россии с Украиной

Шансов у противника будет еще меньше, когда Украине помогут боевыми самолетами закрыть небо.

Российская армия, которая наступает на Украину 18 дней подряд, теряет боевой пыл и начинает выдыхаться. При этом кровавому диктатору владимиру путину о ситуации в Украине не докладывают.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко, защищающий Украину в рядах территориальной обороны.

По его словам, если Украине помогут укрепить свои позиции в небе, то у российских оккупантов не останется шансов.

"Они наступают пока и потому, что информация поступает вверх с опозданием. Например, ротный передает в батальон – всему хана, нас здесь разнесли в хлам. В дивизию сообщают, немного сгладив углы. Мол, все не очень хорошо. А пока это доходит к путину, информация уже выливается в "что-то пошло не так". И у путина в результате создается впечатление, что не все потеряно, что все под контролем", — отметил Бобиренко.

При этом воюющие в Украине российские солдаты уже понимают, что ничего не под контролем и дело закончится уничтожением или трибуналом.

"И пока Путину не донесут правды или пока его не снесут, агрессия будет продолжаться. Но, видимо, вскоре россияне начнут отступать. Особенно с началом оттепели, когда техника начнет утопать в украинском черноземе", — резюмировал Виктор Бобиренко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по итогам 17 суток боевых действий уже погибли более 12 тысяч российских военных, более 500 россиян в плену, а тысячи единиц военной техники уничтожены или перешли в ВСУ как трофеи. Россия, которую со всех сторон обложили санкциями, ищет выход из войны, которую она уже стратегически проиграла.