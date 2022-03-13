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Киев москву крестил, Киев москву и отпоет: смешные анекдоты, мемы и картинки на злобу дня

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Украинский народ — непобедим Новость обновлена 13 марта 2022, 21:17
Украинский народ — непобедим

Украинский народ — непобедим, потому что умеет смеяться даже в таких условия

В этом материале "Телеграф" публикует анекдоты, мемы и смешные картинки про поражения россии. Представляем нашим читателям народное творчество из сети.

Привезли в россию тело солдата. Родственники интересуются, почему умер, отвечают, что от короновируса, а почему без головы? Новый ирпинский штамм…

Киев принял два Майдана, два финала Евровидения, один финал Лиги Чемпионов и должен принять финал российской федерации.

– Товарищ майор, а бандеровцы умеют воевать?

– Кто их знает, оттуда еще никто не возвращался.

Туристическая акция для россиян "Увидеть Киев и умереть". Коктейли за наш счёт.

Ранее сеть взорвалась фотожабами на фото главы Николаевской ОГА Виталия Кима. "Телеграф" собрал для вас лучшие.

Теги:
#Россия #РФ #Шутки #Юмор #Мемы #Анекдоты
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