Киев москву крестил, Киев москву и отпоет: смешные анекдоты, мемы и картинки на злобу дня
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 35
Украинский народ — непобедим, потому что умеет смеяться даже в таких условия
В этом материале "Телеграф" публикует анекдоты, мемы и смешные картинки про поражения россии. Представляем нашим читателям народное творчество из сети.
Привезли в россию тело солдата. Родственники интересуются, почему умер, отвечают, что от короновируса, а почему без головы? Новый ирпинский штамм…
Киев принял два Майдана, два финала Евровидения, один финал Лиги Чемпионов и должен принять финал российской федерации.
– Товарищ майор, а бандеровцы умеют воевать?
– Кто их знает, оттуда еще никто не возвращался.
Туристическая акция для россиян "Увидеть Киев и умереть". Коктейли за наш счёт.
Ранее сеть взорвалась фотожабами на фото главы Николаевской ОГА Виталия Кима. "Телеграф" собрал для вас лучшие.