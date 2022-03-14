Укр

Самолеты, вертолеты и беспилотник: россияне за день потеряли восемь единиц ценной техники

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
208
Россияне потеряли почти две сотни самолетов и вертолетов Новость обновлена 14 марта 2022, 02:57
Россияне потеряли почти две сотни самолетов и вертолетов

В Киевской области украинской армии удалось победить в неравном бою.

В течение суток 13 марта украинские силы противовоздушной обороны уничтожили восемь единиц военной воздушной техники россиян, чем пополнили статистику потерь российских оккупантов.

Об этом в Telegram сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что враг за сутки потерял четыре самолета, четыре вертолета и беспилотный летательный аппарат.

В некоторых регионах, в частности в Киевской области, вражеские самолеты Су-35, Су-34 и Су-25 пытались нанести ракетно-бомбовые удары по украинским оборонным позициям, однако наши воздушные силы выпустили по ним зенитные ракеты и таким образом отразили атаку. Именно в этом бою и было зафиксировано попадание в три самолета противника.

"Также зенитные ракетные войска информируют о поражении трех вертолетов рашистов и одного БпЛА (беспилотный летательный аппарат — ред.)", — добавили в ВСУ.

Также известно, что оперативному командованию "Север" удалось ликвидировать 13 марта еще один самолет оккупантов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Вооруженные силы Украины захватили комплекс радиоэлектронной борьбы российской армии — теперь его будут использовать против самих оккупантов.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Техника #Самолеты #Вертолеты
Москва просит помощи у Пекина оружием и финансами
Мир
россия просит Китай о помощи в войне с Украиной: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Москва просит помощи у Пекина оружием и финансами
россия просит Китай о помощи в войне с Украиной: подробности
Дата публикации
Категория
Рашисты терпят поражения
Миф о "непобедимости" российской армии разрушен - главком ВСУ
Дата публикации
Категория
В рф началась блокировка Instagram
Россияне остались без Instagram: детали
Дата публикации
Категория
Пьер Афнер на фоне виллы дочери путина
Во Франции захватили виллу дочери путина и готовятся принять там беженцев из Украины: подробности
Дата публикации
Категория
Украина уже 19 дней противостоит армии оккупанта
Война — день 19: рашисты продолжают бомбить города Украины, а путин уже побежал на поклон к Китаю