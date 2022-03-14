Укр

Красиво горит: украинцев порадовали эффектными видео уничтожения техники оккупантов

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Недолго российская техника по украинской земле ездила Новость обновлена 14 марта 2022, 10:53
Недолго российская техника по украинской земле ездила

10 и 58 бригады ВСУ продемонстрировали четкую работу по вражеским целям

На утро понедельника, 14 марта, идет уже 19 день войны, и, хотя пока сложно сказать, когда же она наконец-то завершится Победой Украины, не перестают радовать видеоролики эффективной работы украинской армии.

Сегодня такими видео порадовали украинцев сразу две бригады Вооруженных сил, сообщает "Телеграф".

Одно видео показала 10 горно-штурмовая бригада, — они продемонстрировали горящую бронетехнику захватчиков с характерными белыми буквами V.

Еще одно видео уничтожения российской военной техники показали в 58 отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Выговского.

Чтобы не выдавать врагу местоположение своих подразделений, украинские военные не указали ни время, ни место атаки, но в сети все равно порадовались такой четкой работе ВСУ.

"Смотрю и радуюсь!", "Молодцы парни", "Как красиво горит", "Слава ВСУ!", "Можно смотреть вечно", "Пусть вас бог бережет", — среди прочего, пишут в комментариях.

Реакция украинцев на уничтожение вражеской техники
Реакция украинцев на уничтожение вражеской техники

Как сообщал "Телеграф", с 24 февраля по 14 марта российские военные потеряли уже более 12 тысяч человек и тысячи единиц военной техники в Украине.

Теги:
#Военные #Война #Военная техника #ВСУ
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