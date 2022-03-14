Переговоры Украины и россии приостановили: названо время продолжения

Переговоры продолжатся 15 марта

Переговоры Украины и россии, которые проходят со значительными трудностями, приостановили. Об этом сообщил председатель Офиса президента Михаил Подоляк.

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"В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются…", — сообщил Подоляк.

Отметим, что в последнее время все чаще звучат заявления российской стороны относительно возможности прямой встречи путина и зеленского. Недавно песков признал, что у путина думают над встречей с Зеленским. Такое же заявление сделал и глава российского МИД сергей лавров. Что ж, учитывая оглушительные потери россиян в Украине, это неудивительно.

11 марта у путина снова высказались насчет встречи с Зеленским.