Пленный русский срочник обратился к путину: вы всех обманули

президент россии отправляет на верную гибель в Украину солдат-срочников

В понедельник, 14 марта, в помещении "Ukraine Media Center" проходит брифинг военнопленных солдат-срочников из российской федерации, отправленных на войну в Украину. Рашисты находятся в плену наших бойцов и обвиняют российского президента Владимира Путина в преступной лжи.

Об этом один из пленных заявил во время прессбрифинга.

"Почему вы говорите, товарищ президент, что нас здесь нет?! Нас здесь убивали, это вы виноваты...", — заявил российский солдат.

Кроме того, оккупанты рассказывают, что на брифинг идти и рассказывать правду их никто не принуждает. Это совершенно добровольное решение. Более того, подавляющее большинство российских солдат даже заявляют о том, что хотели бы остаться в Украине, мол, отношение к ним здесь даже в плену намного лучше, чем в рядах российской армии.

Срочники жалуются, что командиры, не рассказывая им правды о военных действиях на территории украинского государства, и они вынуждены погибать на украинских территориях как "пушечное мясо".

"Если тебе говорят, что все хорошо – не верь. Россия совершила преступление. Я уже сделал это. Перед тем, как уехать, я звонил и говорил, что не знаю, что будет дальше. Меня могли убить, но я здесь жив., от чего я могу погибнуть, это от ударов своих самолетов." — обратился к собственной матери российский солдат.

Брифинг пленных русских солдат-срочников

Ранее "Телеграф" сообщал, что бойцам "Азова" удалось взять в плен одного из мобилизованных оккупантами так называемой "ДНР" солдата, который рассказал о судьбе мобилизованных боевиками на Донбассе.