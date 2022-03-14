Могут ли оккупанты взять Киев: генерал-майор ВСУ дал ответ

У противника не хватит ресурсов, чтобы захватить Киев, убежден глава военной администрации

Глава военной администрации Киева, генерал-майор ВСУ Николай Жирнов рассказал, есть ли у российских оккупантов шанс взять Киев в кольцо. По его словам, у россии, которая бросает на войну обыкновенных срочников, просто не хватит ресурсов для такой масштабной операции.

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Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое время".

"По всем военным канонам для того, чтобы завладеть Киевом, противник должен создать внутреннее и внешнее кольцо окружения. Силы тех, кто пытается взять Киев, должны быть в 5-7 раз больше обороняющихся. Войска, входящие во внутреннее кольцо должны штурмовать Киев, А входящие во внешнее кольцо должны обеспечивать безопасность от деблокирующих войск. Киев — большой город с большой инфраструктурой, в котором до войны проживало более 4 млн. граждан. Сейчас город имеет очень большую группировку войск, поэтому сейчас, чтобы создать группировку, враг должен собрать все имеющиеся человеческие ресурсы и привезти в Киев. К примеру, в период Второй мировой войны для штурма Берлина понадобилось 2 млн человек и 42 тыс. артиллерийских стволов. Поэтому сейчас создать такую ​​группировку, которая штурмовала бы Киев, чрезвычайно трудно, даже для такой страны, как россия", — поясняет военный.

Жирнов также рассказал, что он думает относительно возможности танкового прорыва в Киев.

"Мы как военные всегда ориентируемся на самый сложный сценарий. Однако ведение боевых действий в городе самое сложное. Сложно вести огонь, маневрировать, снабжать боеприпасами, продовольствием и горючим. В городе всегда есть скрытые подступы к противнику, возможность ведения ближних боев из любого дома, подвала. Враг это знает. У них есть горький опыт ведения боевых действий как в Чечне, Грозном, так и в Сирии. Есть вариант того, что противник хочет оцепить Киев, держать осаду и выставить просто политические требования", — отметил Жирнов.

Напомним, ранее советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что ВСУ откинула российскую армию из центра Украины и заставила обороняться.