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Еще один россиянин докомандовался: в Украине ликвидировали полковника рф

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Еще один россиянин докомандовался: в Украине ликвидировали полковника рф Новость обновлена 14 марта 2022, 20:11

Российский комбриг Сергей Порохня вернется домой в цинке

Во время российского вторжения в Украину был ликвидирован командир 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады — полковник рф Сергей Иванович Порохня.

Соответствующий некролог появился в сети в понедельник, 14 марта.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Российский полковник Порохня поехал в Украину убивать женщин и детей, но что-то пошло не так, и домой полковник Порохня уедет в цинке", "Да ладно, что ж тут печального? Командир 12-й бригады полковник Порохня Сергей Иванович успешно посетил Украину, познакомился с её туристическими достопримечательностями и гостеприимным населением", — пишут в сети украинцы.

Напомним, что 26 февраля во время безуспешной попытки взять Киев был убит генерал чеченского полка Нацгвардии Магомед Тушаев. А 3 марта появились сообщения о гибели неподалеку от Мариуполя генерал-майора россии Андрея Суховецкого.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале марта под Харьковом бойцы ВСУ убили генерал-майора рф Виталия Герасимова, "отжимавшего" Крым и воевавшего в Чечне. Ну, что ж, земля им стекловатой.

Теги:
#Украина #Война #Армия РФ
Еще один россиянин докомандовался: в Украине ликвидировали полковника рф
Украина
Еще один россиянин докомандовался: в Украине ликвидировали полковника рф
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