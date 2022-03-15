Ракеты оккупантов "обманывают" украинскую ПВО: детали от американской разведки

Отечественные системы слежения отныне не всегда могут засечь вражескую атаку вовремя

В разведке США уверены, что часть баллистических ракет, которыми российская армия регулярно осыпает украинские города, может посылать ложные сигналы. Из-за этого не всегда срабатывает сигнал тревоги о приближении опасности, а также не включается система ПВО.

Об этом пишет The New York Times, передает "Телеграф".

Как объяснили собеседники журналистов из разведки, каждое подобное устройство похоже на большой дротик. У него имеется длинные бело-оранжевый "хвост", а сама система снабжена специальной электроникой, подающей неверные сигналы.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Такая "обманка" позволяет российской армии безнаказанно атаковать мирные города и села, выпуская снаряды с установок, которые стоят на границе с Украиной. Радиосигналы подобных снарядов либо полностью глушат выявление системой ПВО, либо искажают восприятие сигнала. Также усложняется ликвидация таких объектов с помощью ракет теплового наведения.

Интересно, что американские военные, побывавшие во многих конфликтах, утверждают, что такая "добавка" к самому по себе смертоносному снаряду ранее не фиксировалась в военных сводках. Поэтому, вполне вероятно, что россия себя решила вписать в историю еще и таким путем — очередным нарушением правил ведения войны.

Напомним, ранее стало известно, что оккупационные войска не брезгуют и другими грязными методами. К примеру, возможностью прикрыться знаком Красного Креста, с помощью которого пытаются выдать свою технику за гуманитарный конвой.