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"Азов" заявил, что уничтожил еще одного российского генерала: фото 18+

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Что остается от оккупантов и их техники Новость обновлена 15 марта 2022, 11:31
Что остается от оккупантов и их техники

Украинские защитники продолжают очищать землю от агрессора

Очередной россиянин, пришедший в Украину с оружием, отправится домой грузом 200. Предварительно, удалось ликвидировать высокопоставленного росвоенного — генерал-майора.

О том, что "Азов" уничтожил важного оккупанта, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Его имя и должность пока озвучиваются. Отметим, что это будет уже четвертый военный генерал и пятый, если считать с Росгвардией, которые ликвидированы на территории Украины.

Количество оккупантов, которые полегли на украинском поле боя, уже превысило 13, 5 тысячи человек. В россии пытаются подтянуть резервы, но их уже не хватает. Привлекают принудительно мобилизированных с территории ОРДЛО и наемников из ближневосточного региона.

Одним из направлений, где активно работает "Азов" является Мариуполь. Согласно сводке Генштаба, там удалось ликвидировать 150 российских боевиков и отбили наступление противника.

"Телеграф" ведет онлайн хронику двадцатого дня войны. В Киеве обстрелам подверглись жилые районы.

Теги:
#Россия #Генерал
Что остается от оккупантов и их техники
Украина
"Азов" заявил, что уничтожил еще одного российского генерала: фото 18+
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