Укр

Отошли от Лисичанска, не взяли Макаров: Генштаб ВСУ о действиях оккупантов

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Оккупанты терпят поражение за поражением Новость обновлена 15 марта 2022, 14:25
Оккупанты терпят поражение за поражением

Оккупанты несут потери

Силы обороны Украины продолжают успешно противостоять российским оккупантам. Украинским военным удалось отбить вражескую армию от Лисичанска и Макарова.

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Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Идут двадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Состояние, положение, характер действий сил обороны существенных изменений не претерпели. Силы обороны Украины продолжают успешно противостоять оккупантам", — написал Генштаб ВСУ во вторник в фейсбуке.

По сообщению Генштаба, в течение дня противник активных наступательных действий не совершал, сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, вербовке наемников из других стран, решении проблемных вопросов логистического обеспечения оккупационных войск, действующих на территории Украины.

"Неоднократно поступала информация об организации центров подготовки наемников в российском Смоленске и белорусских Гомеле и Бобруйске", — уточнили в Генштабе.

В сообщении отмечается, что на волынском направлении противник держит группировку для охраны украинско-белорусской государственной границы. Также сохраняется высокая возможность провокаций, направленных на вовлечение белорусской стороны в состав оккупационных войск.

"На полесском направлении противник предпринял неудачную попытку прорыва обороны наших войск на направлении Гута-Межигорска, Лютиж. В то же время оккупанты не имели успеха в захвате Макарова", — отмечают в Генштабе.

По информации Генштаба, на северском направлении противник пытается нарастить группировку, организовать логистическое обеспечение для возобновления наступления на Чернигов.

На cлобожанском направлении главной целью противника остается оцепление городов Сумы и Харьков.

В Генштабе отмечают, что на донецком и таврическом направлениях оккупанты не добились успехов в районе Лисичанска, понесли потери и отошли.

"В районе Рубежного враг пытается закрепиться на западных окраинах города. Продолжает штурмовые действия на западной и восточной окраинах Мариуполя при поддержке авиации и артиллерии. На Южнобужском направлении враг активных действий не совершает, пытается удержать ранее захваченные позиции", — отмечается.

"Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что создает дополнительные проблемы оккупационному командованию по своевременному пополнению текущих потерь и усилению группировки на направлениях, где враг был разбит наголову украинскими защитниками", — информирует Генштаб.

Напомним, что по состоянию на утро вторника, 15 марта, российская армия потеряла более 13,5 тысяч человек. Также ей нанесен значительный урон в техническом плане.

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