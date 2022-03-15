Данилов объяснил, военный союз с кем нужен Украине

Данилов видит в качестве союзника Украины Великобританию

Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием.

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Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его мнению, такой страной должна стать Великобритания.

"Куча международных организаций, созданных после Второй мировой, ни на что не влияют, а только выражают обеспокоенность. Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Пока это Британия", — сказал он.

Данилов также отметил, что без применения силы врага победить невозможно и Украина очень благодарна странам, которые ей помогают. Названия же стран, которые бросили Украину в сложное время Данилов пообещал сообщить позже.

Напомним, что президент рф владимир путин уже начал шантажировать Украину и страны Запада ядерным оружием. По состоянию на 1 сентября 2018 года, на основании официального заявления МИД РФ и по оценке группы международных экспертов, в составе стратегических ядерных сил России находится 517 развёрнутых стратегических носителей ядерного оружия — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков, оснащённых 1420 ядерными боезарядами.