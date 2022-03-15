россия разрушает себя: новое обращение Зеленского

Все, кто способен думать, уже покинули россию, отметил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение 15 марта. В нем он отметил, что россия вступила на путь самоуничтожения.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram.

"Россия разрушает сейчас и себя, потому что каждый удар, каждый выстрел по Украине — это шаги к самоуничтожению россии, шаги к самоизоляции, бедности и деградации. россию покидают все, кто хочет жить и способен думать: ученые, артисты, бизнесмены, программисты. Такого удара по человеческому капиталу россия не переживала уже десятки лет. Такого удара. который нанесла себе сама", — сказал Зеленский.

Читайте также: Категория Украина Данилов объяснил, военный союз с кем нужен Украине Данилов видит в качестве союзника Украины Великобританию

При этом, отметил президент, этот вопрос нас волновать не должен. Наша задача — сберечь украинских людей, украинский народ.

Напомним, ранее Зеленский жестко раскритиковал бренды, продолжающие работать в рф. Президент Украины раскритиковал компании, которые продолжают торговать с агрессором, и даже те, которые заявляли, что ушли, по факту этого не сделали. Он отметил, что тем самім они показали, что их не волнуют жизни 97 детей, убитых в Украине российскими войсками.