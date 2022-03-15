Укр

россия разрушает себя: новое обращение Зеленского

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
450
Владимир Зеленский Новость обновлена 15 марта 2022, 16:51
Владимир Зеленский

Все, кто способен думать, уже покинули россию, отметил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение 15 марта. В нем он отметил, что россия вступила на путь самоуничтожения.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram.

"Россия разрушает сейчас и себя, потому что каждый удар, каждый выстрел по Украине — это шаги к самоуничтожению россии, шаги к самоизоляции, бедности и деградации. россию покидают все, кто хочет жить и способен думать: ученые, артисты, бизнесмены, программисты. Такого удара по человеческому капиталу россия не переживала уже десятки лет. Такого удара. который нанесла себе сама", — сказал Зеленский.

При этом, отметил президент, этот вопрос нас волновать не должен. Наша задача — сберечь украинских людей, украинский народ.

Напомним, ранее Зеленский жестко раскритиковал бренды, продолжающие работать в рф. Президент Украины раскритиковал компании, которые продолжают торговать с агрессором, и даже те, которые заявляли, что ушли, по факту этого не сделали. Он отметил, что тем самім они показали, что их не волнуют жизни 97 детей, убитых в Украине российскими войсками.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Украина
россия разрушает себя: новое обращение Зеленского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
россия разрушает себя: новое обращение Зеленского
Дата публикации
Категория
Военное положение в Украине продлевается
Рада приняла решение насчет военного положения: что это значит для украинцев
Дата публикации
Категория
Ограничения коснутся близкого круга путина
Великобритания ввела санкции против людей путина: под ударом шойгу, песков и топ-пропагандисты
Дата публикации
Категория
Залужный обещает, что ВСУ отомстят за каждого погибшего собрата
Переходим в наступление: заявление главы Генштаба ВСУ
Дата публикации
Категория
Украина противостоит российской армии 20 дней.
Война – день 20: к россиянам медленно приходит прозрение, а оккупанты продолжают обстрел мирных городов Украины