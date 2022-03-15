"Нам таких детей точно не надо": Зеленский напомнил россиянам о роли Киева

Мать городов русских подвергается обстрелу со стороны россиян.

Во вторник, 15 марта, на 20-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский обратился с речью, затронув тему бомбежек Киева со стороны агрессора.

Об этом глава государства заявил в новом видеообращении к нации.

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Зеленский в своей речи в какой-то момент перешел на русский язык и заявил, что россияне продолжают бомбить Киев, который сами же называют Матерью городов русских. Президент отметил, что таких детей нашей столице точно не надо.

"Это в нашей столице, в городе, о котором вы всегда говорили Мать городов русских. Который сделал наши народы историческими и который вы сегодня бомбили. Простых людей, жилые массивы. Бомбили и снова бомбили. Нам таких детей точно не надо", — заявил президент.

Напомним, 15 марта оккупанты обстреляли жилой дом в Киеве, что привело к большим разрушением массива. После циничного обстрела жилого района власти Киева ввели комендантский час с 15 марта (20:00) до четверга, 17 марта (07:00).