Укр

"Нам таких детей точно не надо": Зеленский напомнил россиянам о роли Киева

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
967
Владимир Зеленский Новость обновлена 15 марта 2022, 16:56
Владимир Зеленский

Мать городов русских подвергается обстрелу со стороны россиян.

Во вторник, 15 марта, на 20-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский обратился с речью, затронув тему бомбежек Киева со стороны агрессора.

Об этом глава государства заявил в новом видеообращении к нации.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Зеленский в своей речи в какой-то момент перешел на русский язык и заявил, что россияне продолжают бомбить Киев, который сами же называют Матерью городов русских. Президент отметил, что таких детей нашей столице точно не надо.

"Это в нашей столице, в городе, о котором вы всегда говорили Мать городов русских. Который сделал наши народы историческими и который вы сегодня бомбили. Простых людей, жилые массивы. Бомбили и снова бомбили. Нам таких детей точно не надо", — заявил президент.

Напомним, 15 марта оккупанты обстреляли жилой дом в Киеве, что привело к большим разрушением массива. После циничного обстрела жилого района власти Киева ввели комендантский час с 15 марта (20:00) до четверга, 17 марта (07:00).

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Зеленский #Война с Россией
Владимир Зеленский
Украина
россия разрушает себя: новое обращение Зеленского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
россия разрушает себя: новое обращение Зеленского
Дата публикации
Категория
Военное положение в Украине продлевается
Рада приняла решение насчет военного положения: что это значит для украинцев
Дата публикации
Категория
Ограничения коснутся близкого круга путина
Великобритания ввела санкции против людей путина: под ударом шойгу, песков и топ-пропагандисты
Дата публикации
Категория
Залужный обещает, что ВСУ отомстят за каждого погибшего собрата
Переходим в наступление: заявление главы Генштаба ВСУ
Дата публикации
Категория
Украина противостоит российской армии 20 дней.
Война – день 20: к россиянам медленно приходит прозрение, а оккупанты продолжают обстрел мирных городов Украины