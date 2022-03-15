Укр

Зеленский объявил о двух важных военных назначениях

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
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Владимир Зеленский Новость обновлена 15 марта 2022, 17:04
Владимир Зеленский

Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командование украинскими войсками на Донбассе. Вместо Александра Павлюка новым командующим ООС был назначен генерал-майор Эдуард Москалёв, который ранее был заместителем командующего ООС.

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Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении 15 марта.

Президент также отметил, что целью россии остается захват Киева и поэтому для дополнительного усиления обороны столицы и области. поэтому Александр Павлюк был переведен из зоны ООС в Киев и назначен руководителем Киевской ОВГА.

Уволенный глава Киевской ОГА Алексей Кулеба будет "помогать военному руководству".

Отметим, что ситуация в зоне ООС остается одной из самых тяжелых. В Мариуполе россияне устроили настоящий геноцид местного населения. Также оккупанты не прекращают обстрелы Киева.

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#Украина #Россия #Война #Владимир Зеленский
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