Зеленский объявил о двух важных военных назначениях
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Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский сменил командование украинскими войсками на Донбассе. Вместо Александра Павлюка новым командующим ООС был назначен генерал-майор Эдуард Москалёв, который ранее был заместителем командующего ООС.
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Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении 15 марта.
Президент также отметил, что целью россии остается захват Киева и поэтому для дополнительного усиления обороны столицы и области. поэтому Александр Павлюк был переведен из зоны ООС в Киев и назначен руководителем Киевской ОВГА.
Уволенный глава Киевской ОГА Алексей Кулеба будет "помогать военному руководству".
Отметим, что ситуация в зоне ООС остается одной из самых тяжелых. В Мариуполе россияне устроили настоящий геноцид местного населения. Также оккупанты не прекращают обстрелы Киева.
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