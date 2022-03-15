Из Оскольского психоневрологического интерната эвакуировали 300 человек – Тимошенко

Перед началом эвакуации в интернате уже отсутствовали электроэнергия, тепло и вода

Около 300 сотрудников и подопечных Оскольского психоневрологического интерната из Изюмского района в данный момент вывозят по "зеленому коридору" в более безопасное место. Об этом в Телеграмм сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Как объяснил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, несколько дней назад россияне практически уничтожили помещение интерната.

Перед началом эвакуации в интернате, подопечными которого являются пожилые люди, нуждающиеся в особом уходе, уже отсутствовали электроэнергия, тепло- и водоснабжение, была нарушена связь.

"Благодарим всех причастных за невероятные усилия для спасения людей!" — написал Синегубов.