В сети появился "Гимн настоящей россии", собранный из звуков войны

Российский гимн по звукам выстрелов гораздо больше подходит государству-агрессору.

Украина двадцатый день противостоит вооруженной агрессии российских оккупантов и за это время для большинства украинского народа стали привычными страшные звуки войны — звуки самолетов, взрывы, танковые залпы и бесконечная стрельба.

Чтобы поддержать Украину и осудить преступления россиян, креативное сообщество и музыкальный продакшн Roger Leao&7CS переписали гимн российской федерации. Теперь он состоит исключительно из звуков войны, которые оккупанты уже 20-й день сеют в Украине.

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""Anthem of True Russia" собрали из звуков взрывов, ракетных ударов, танковых залпов, сирен воздушной тревоги, стрельбы, криков и плача. Настоящих звуков. Все эти звуки были взяты из сотен документальных видеозаписей из Украины", — говорится в релизе креативного сообщества.

Послушать "Anthem of True Russia" можно также на специальном сайте, на Spotify и Apple Music.